Rugby, FRR / All Blacks au învins Argentina mai greu decât se așteptau

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Noua Zeelanda si Argentina au deschis etapa a treia din The Rugby Championship cu o partida disputata la Hamilton si in care All Blacks au intampinat o rezistenta darza din partea pumelor.Partida a debutat practic cu Argentina in avantaj inca din minutul patru, dupa un eseu marcat de Leguizamon, transformarea apartinandu-i lui N. Sanchez.Daniel Carter, revenit pe postul de uvertura la neozeelandezi, a redus din diferenta cinci minute mai tarziu, pentru ca All Blacks sa trebuiasca sa astepte pana la mijlocul primei parti pentru a inscrie prima lor incercare. Citește mai departe...