Rugby, FRR. Al treilea eşalon al rugby-ului românesc, Divizia A, revine din 14 septembrie

Rugby, FRR. Al treilea eșalon al rugby-ului românesc, Divizia A, revine din 14 septembrie

Ştire online publicată Vineri, 13 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cele doua grupe, Sud si Vest, au programate meciuri in acest week-end astfel: in grupa Vest se vor intalni CFR-CSU Brasov si CS Lions Arad, sambata (14 septembrie), de la ora 15.00 in Depou.