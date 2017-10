Rugby, FRR / After Work Rugby Beach Series la Mamaia

Ştire online publicată Marţi, 02 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Dupa Bucharest Rugby Tens si etapa intai a turneului After Work Rugby 10s Series, va avea loc un nou turneu destinat echipelor de amatori, de aceasta data pe plaja, in plin sezon estival.Sambata, 13 iulie, cu incepere de la ora 9.00, pe plaja Alemannia Beach din nordul statiunii Mamaia, toti cei interesati sunt asteptati sa se bucure de “Rugby pe plaja, baie in mare, bere rece, gratare si distractie pana a doua zi in zori!”, asa cum suna si motto-ul evenimentului.