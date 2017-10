Rugby, FRR. After Work Rugby 10s Series, ediţia 2013, s-a încheiat

Rugby, FRR. After Work Rugby 10s Series, ediția 2013, s-a încheiat

Ştire online publicată Marţi, 05 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Sambata, 2 noiembrie, pe terenul 3 al Stadionului National de Rugby Arcul de Triumf s-a desfasurat ultima etapa, a III-a, a turneului After Work Rugby 10s Series, in organizarea Federatiei Romane de Rugby, clubului de rugby amator Arlechinii Bucuresti si The Mansion Advertising. Echipele au fost impartite in trei grupe, functie de profilul loturilor.