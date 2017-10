Rugby, FRR / A murit Pierre Fabre

Ştire online publicată Joi, 25 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Pierre Fabre, unul dintre principalii sustinatori financiari ai campioanei Frantei la rugby, Castres, a decedat sambata dimineata.In varsta de 87 de ani, Fabre a suferit de o boala indelungata. In anul 1962 el a infiintat o companie farmaceutica, iar in paralel, in ultimii 25 de ani, a fost printre cei care au sustinut echipa de rugby din Castres.