Rugby / CSS Tecuci, 30 de ani de activitate la nivel de juniori. Respect, Genu Popa!

CSS Tecuci a sărbătorit 30 de ani de activitate în rugby la nivel de juniori, acest eveniment concretizându-se printr-un turneu amical, cu meciuri între echipele CSS Tecuci, LTTV Galați, CSS Bârlad și LPS Focșani, informează Federaţia Română de Rugby.Existența și activitatea CSS Tecuci este strâns legată de implicarea inimosului profesor Genu Popa, cel care a dat rugby-ului românesc pe Florin Bărdașu, Dorin Manole sau Ionuț Donici. An de an, CSS Tecuci participă la competițiile de juniori, dincolo de rezultate fiind un club al cărui obiectiv este formarea de caractere, de jucători de valoare.Mereu pe drumuri pentru a descoperi noi talente cărora să le imprime dragostea pentru sportul cu balonul oval, Genu Popa a reușit să adune la CSS Tecuci, atât din oraș, cât și din satele din apropiere, copii cărora le-a oferit o șansă în plus prin inițierea în tainele rugby-ului.Plecat tot din Tecuci, Anton Pisaroglu, vicepreședintele Federației Române de Rugby, a fost prezent la eveniment, ocazie cu care a înmânat participanților diplome și trofee.Foto: Facebook / Federaţia Română de Rugby / Rugby Romania