Rugby / Conducerea FRR aplică pentru postul de consilier al ministrului Tineretului şi Sportului

Conducerea Federației Române de Rugby (FRR) a decis să aplice pentru postul de consilier al ministrului Tineretului și Sportului, care ar urma să îl ajute pe Eduard Novak cu administrarea Complexului Sportiv „Arcul de Triumf”, în urma anunțului apărut pe platforma managero.ro.Astfel, președintele Alin Petrache, cei trei vicepreședinți Bogdan Marinescu, Anton Pisaroglu, Mircea Copaci şi trezorierul Eugen Teodorovici își pun la dispoziția ministrului experiența lor în domeniile din care provin, informează Federaţia Română de Rugby.„Sunt bucuros să pot să-mi ofer toată experiența acumulată de-a lungul anilor domnului ministru. Am convingerea că pot face față acestei provocări și consider că acest Complex Sportiv «Arcul de Triumf» are nevoie de un manager profesionist, motiv pentru care am hotărât, împreună cu colegii mei, să aplicăm pentru acest job.Pot spune că am avantajul că am administrat acest complex și înainte de renovare și, mai ales, că am fost implicat în construirea noului stadion încă din momentul în care era doar un vis. Am acest avantaj, care sper să conteze pentru cei care vor alege câștigătorul. De asemenea, atât eu, cât și colegii mei vom face acest lucru fără a fi remunerați”, a declarat preşedintele FRR, Alin Petrache.Misiunea jobului, conform platformei menționate, este: „Sarcini specifice de project management, având ca obiectiv principal consilierea ministrului Tineretului și Sportului în vederea administrării Complexului Sportiv «Arcul de Triumf» din București”.Cerințele jobului sunt: „manageri cu experiență în administrarea unor companii sau instituții similare sau apropiate ca mărime și obiect de activitate cu Complexul Sportiv «Arcul de Triumf»: complexuri sportive sau de evenimente, centre culturale mari, hoteluri, obiective turistice la standarde înalte etc. Limba engleză trebuie cunoscută bine”.Foto: Federaţia Română de Rugby / frr.ro