Rugby: Căpitanul All Blacks se retrage din activitate

Richie McCaw, capitanul Noii Zeelande, si-a anunțat retragerea din activitatea sportivă la trei săptămâni după ce a reușit să câștige pentru a doua oară în carieră Cupa Mondială de rugby.McCaw este considerat unul dintre cei mai mari jucători All Blacks din istorie. Rugbistul a câștigat de trei ori trofeul de cel mai bun rugbist al lumii, în 2006, 2009 și 2010, record pe care îl imparte cu compatriotul ăau Dan Carter.McCaw este deținătorul recordului de selecții (148) și căpitan al Noii Zeelande în 111 rânduri (un alt record), el are în palmares, pe lângă cele două titluri mondiale, 10 succese în Tri Nations (devenit Four Nations).La nivel de club, McCaw a câștigat cu Canterbury Crusaders, de patru ori Super Rugby, competiția provinciilor din Emisfera Sudica.