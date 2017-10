Rugbiştii se pregătesc să „încingă“ nisipul la „Oval 5 Beach Rugby Black Sea“

Rugbiștii se pregătesc să „încingă“ nisipul la „Oval 5 Beach Rugby Black Sea“

A patra ediție a turneului internațional de rugby pe plajă „Oval 5 Beach Rugby Black Sea România” va avea loc la începutul lunii iulie „pe terenurile“ Comple-xului Sportiv Mamaia Arena.Între 1 și 6 iulie, rugbiști de toate vârstele se vor înfrunta pe un teren „nisipos”.Competiția se adresează urmă-toarelor categorii de vârstă: U10, U12, U14, U16, U17, U18 și Old Boys.Organizatorii sunt AS „Oval 5 Beach Rugby România”, în parte-neriat cu Ministerul Turismului, Federația Română de Rugby, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, Asociația Județeană de Rugby Constanța, CS Cleopatra, CVM Tomis Constanța.Iată programul evenimentului: luni, 1 iulie, ora 17.00, în Com-plexul Cleopatra, vor avea loc: prezentarea echipelor, tragerile la sorți, conferința de presă; marți, 2 iulie, ora 9.00 - deschiderea oficială, orele 9.30-12.00 și 17.00-19.00 - meciuri în cadrul grupelor; miercuri, 3 iulie, ora 9.00-12.00 - meciuri in cadrul grupelor; joi, 4 iulie, ora 9.00-12.00 - meciuri în cadrul grupelor, ora 17.00-19.00 - meciuri, în cadrul sferturilor de finală; vineri, 5 iulie, ora 9.00-12.00 - jocuri semifinale (jocuri de clasament); sâmbătă, 6 iulie, ora 9.00-12.00 - finalele, urmând ca de de la ora 17.00 să aibă loc festivitatea de premiere și conferința de presă. Mai multe detalii se pot afla și pe www.beachrugbyromania.ro.