Rugbiştii de la Cleopatra, „dublă“ amicală cu „Traian Vuia“ Galaţi

Rugbiștii de la Cleopatra, „dublă“ amicală cu „Traian Vuia“ Galați

Astăzi, de la ora 15.00, și dumi-nică, de la ora 10.00, pe stadionul din „Badea Cârțan”, vor avea loc patru partide între juniorii Under 15 și Under 16 de la CS Cleopatra-CFR Constanța și Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Galați. „Vor fi teste utile, iar la finalul acțiunii, vom selecționa cinci sau șase jucători, care vor deveni componenți ai clasei cu program special de rugby de la Grupul Școlar «I. Gh. Duca». Formația gălățeană se află în cantonament la Mamaia și am considerat că este un bun prilej de selecție. Îi invităm la stadion pe toți iubitorii sportului cu balonul oval, în special pe elevii din școlile și liceele constănțene, pe care dorim să-i atragem către sport”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan.