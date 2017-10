Rudi Garcia, noul antrenor al echipei AS Roma

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Tehnicianul francez Rudi Garcia, care în sezonul trecut a pregătit echipa OSC Lille, a semnat un contract pe doi ani cu formația AS Roma, la care este legitimat și portarul român Bogdan Lobonț a anunțat, astăzi, Corriere dello Sport.Conform sursei citate, tehnicianul francez s-a întâlnit, sâmbătă, la Barcelona, cu directorul sportiv al clubului italian, Walter Sabatini, și au pus la punct detaliile înțelegerii.Garcia va primi un salariu stagional de 1,5 milioane de euro și va avea opțiune de prelungire pentru încă un an a contractului, iar obiectivul este ocuparea unui loc de cupe europene.Rudi Garcia, în vârstă de 49 de ani, a mai pregătit în cariera sa formațiile AS Saint-Etienne, Dijon și Le Mans. În sezonul 2010-2011 a câștigat campionatul și Cupa Franței cu OSC Lille, transmite Mediafax.ro.