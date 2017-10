Ronaldo negociază în continuare transferul la Manchester City

Atacantul brazilian Ronaldo a afirmat că negociază transferul său la Manchester City și speră să poată debuta la formația britanică în cel mult trei luni, pentru că se reface după o accidentare suferită, informează ediția on-line de vineri a cotidianului „L’Equipe”. „Există o mare posibilitate”, a spus Ronaldo când a fost întrebat dacă se va transfera la formația din Premier League. „Manchester City are un proiect incredibil, cu jucători valoroși”, a afirmat atacantul brazilian, referindu-se la cumpărarea grupării de către o companie arabă. „Rezultatele se pot vedea imediat, pentru că City vrea să zguduie ierarhia fotbalului mondial. În prezent, negociem cu Manchester City și vom vedea ce se va întâmpla”, a explicat jucătorul, care, în luna februarie, și-a rupt un tendon la piciorul stâng, pe când evolua la AC Milan. Oficialii lui City au confirmat, săptămâna aceasta, că au fost interesați de Ronaldo, dar că transferul nu mai este de actualitate. În cazul în care ar semna cu formația britanică, Ronaldo va putea evolua alături de Robinho, cumpărat de la Real Madrid. Brazilianul, care s-a confruntat în carieră cu mai multe accidentări grave, a spus că este fericit că, în curând, poate reveni pe teren. „Este o provocare mare pentru mine. Simt o așa mare dragoste față de fotbal, încât sunt pregătit să fac orice efort și sacrificiu. În cel mult trei luni, pot juca din nou”, a spus fotbalistul care, săptămâna viitoare, va împlini 32 de ani. El a mai afirmat că o altă echipă la care poate evolua în viitorul apropiat este Paris Saint Germain. „Nu am jucat niciodată în Franța și mi-ar plăcea. Iubesc Parisul. Am un apartament acolo și merg destul de des. PSG are un proiect frumos. Au adus jucători buni și au construit o echipă capabilă să câștige titlul”, a afirmat Ronaldo.