Ronald Gavril, învins de David Benavidez în meci pentru titlul mondial WBC, categoria supermijlocie

Ştire online publicată Duminică, 18 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Boxerul român Ronald Gavril a fost învins la puncte de americanul David Benavidez în meci pentru titlul mondial WBC la categoria supermijlocie, sâmbătă seara, într-o gală desfășurată la Mandalay Bay Events Center din Las Vegas.Benavidez, care l-a învins la puncte (decizie split) pe Gavril și în primul lor meci pentru titlul mondial, în septembrie, a primit decizia în unanimitate, cu 119-109, 120-108 și 120-108, la capătul unei confruntări pe care a dominat-o de la un capăt la altul.David Benavidez a fost pugilistul care a avut mai mult inițiativa, a lovit mai puternic, mai mult și i-a spart constant garda lui Gavril cu lovituri de stânga, conform Agerpres.Ronald ''The Thrill'' Gavril a avut și el câteva runde mai bune, a cincea și în finalul meciului, când soarta meciului era clară, însă a suferit mult, alegându-se cu arcada dreaptă și cu nas sângerând în acest meci.Benavidez a avut multe lovituri bune, iar în runda a patra a fost aproape să îl trimită pe Gavril la podea, românul fiind dezechilibrat de un pumn și trimis în corzi.Meciul de sâmbătă a fost o revanșă a duelului din luna septembrie, când Ronald Gavril (31 ani) a fost învins la puncte de David Benavidez (21 ani), tot la Las Vegas. Benavidez (20 ani în acel moment) a fost văzut învingător de doi arbitri-judecători, cu 116-111 și 117-111, în timp ce Gavril (care l-a trimis la podea pe american în ultima rundă) a fost creditat ca învingător de altul, cu 116-111.În septembrie, David Benavidez a devenit cel mai tânăr campion mondial din istorie la categoria supermijlocie, dar și cel mai tânăr campion mondial la zi, indiferent de categorie.Benavidez are acum 20 de victorii la profesioniști din tot atâtea meciuri (17 KO), în timp ce Gavril (31 ani) are 18 victorii (14 KO) și 3 înfrângeri.