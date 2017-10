Romaşcanu - „number one“, Pop - pe locul trei

La Concursul Național de semi-maraton

Romașcanu - „number one“, Pop - pe locul trei

Atleții veterani Gheorghe Romaș-canu și Alexandru Pop, de la CFR Constanța, au fost vedetele Con-cursului Național de semi-maraton 2011, competiție desfășurată, zilele trecute, la Sfântu Gheorghe. Romașcanu a devenit campion al României, iar Pop a cucerit medalia de bronz. „Eram campion en-titre și am pornit în cursă cu gândul să-mi dobor recordul stabilit anul trecut. Așa că, imediat după start, am pornit foarte tare. Am condus mult timp, dar, în ultimul tur, oboseala și căldura și-au spus cuvântul și am terminat pe locul trei. Nu sunt însă foarte supărat, pentru că învingător a ieșit colegul nostru Romașcanu”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Alexandru Pop. La Naționalele de la Sf. Gheorghe, au participat aproximativ 250 de alergători, la toate categoriile de vârstă. Traseul a însumat 3,5 kilometri (șase ture), fiind „desenat” prin centrul orașului. Următorul concurs la care vor lua parte atleții constănțeni este Maratonul Internațional de la București, care se va desfășura în data de 9 octombrie.