Romario a ajuns la Viitorul Constanţa

Romario a ajuns la Viitorul Constanța

FC Viitorul Constanța a transferat un internațional de juniori, mijlocașul central Romario Benzar, component de bază al lotului național Under-18 al României. Benzar este timișorean, născut pe 26 martie 1992. Fotbalul l-a început la nouă ani la Srbijanka Giuchici Timișoara, după care a mai jucat la Banatul Timișoara. „Sunt foarte bucuros că am reușit să ajung la Academia de Fotbal Gheorghe Hagi. Pe termen scurt, mi-am propus să devin titular la echipa de Liga a III-a, cu care să promovez apoi în Liga a II-a”, a declarat Benzar, care îl are ca idol pe brazilianul Kaka. La Constanța, Romario l-a reîntâlnit pe prietenul său timișorean Marco Muscă, dar și pe colegii săi de la formația reprezentativă Cârstocea, Marinkovic, Diaconu, Zevedei sau Cureteu. „Ni l-am dorit foarte mult pe Romario Benzar și am reușit să-l transferăm. E un jucător de valoare, internațional de juniori, și avem așteptări mari de la el”, a spus și Zoltan Iașko, directorul general al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”. Altfel, după ce s-a despărțit în această iarnă de Viitorul, extrema dreapta Alexandru Grigoraș (21 de ani), fiul antrenorului lui Poli Iași, Petre Grigoraș, ar putea semna zilele acestea un contract până în vară cu o echipă de Liga a III-a din afara județului Constanța. „M-am orientat la o formație unde să evoluez până la finele campionatului, pentru că, în primul rând, am nevoie de jocuri în picioare”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Alexandru, care, din campionatul viitor, ar putea ajunge la o echipă din eșalonul secund.