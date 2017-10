Românii, neinteresaţi să-şi susţină favoriţii la JO de la Soci

Românii, neinteresați să-și susțină favoriții la JO de la Soci

Secretarul general al COSR, Ioan Dobrescu, a declarat că din biletele rezervate suporterilor români la Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci s-au vândut doar două sau trei, precizând că interesul a fost aproape inexistent. „Noi, pentru Jocurile Olimpice de la Soci, am solicitat organizatorilor destul de puține bilete, iar de vânzarea lor s-a ocupat agenția Cartan (n.r. - agenție autorizată de revânzare a biletelor la JO de la Soci, cu sediul în California). Din nefericire pentru noi, interesul din partea suporterilor români a fost minim, aproape inexistent aș spune. Nu am informații exacte, dar cred că s-au vândut doar două sau trei bilete”, a spus oficialul COSR, citat de Mediafax. Explicațiile interesului redus al fanilor români sunt legate de securitate și bani, susține Ioan Dobrescu. „În general, fanii români sunt mai apropiați de Jocurile Olimpice de vară, la noi nu există o tradiție în participarea la Olimpiada de iarnă. Acum s-au mai adăugat și alte explicații. Este vorba despre aspectul de securitate din zonă, dar și de problema financiară. Criza financiară încă se resimte la noi și chiar și oamenii cu posibilități își drămuiesc foarte atent banii”, a menționat Dobrescu, adău-gând că, pentru a vedea de la fața locului Jocurile Olimpice de la Soci, pe un român l-ar fi costat câteva mii de euro. Sportivii români vor fi susținuți la Soci de antrenori, de oficiali și de alți membri ai delegației României. „Sportivii vor fi susținuți de antrenori, de oficiali, de cei care vor fi acolo. În plus am înțeles că vor fi prezenți la Soci și părinți ai sportivilor prin campania unui sponsor. Dacă nu mă înșel, e vorba despre părinții Evei Tofalvi și ai Mariei Mazilu”, a explicat Dobrescu. Cea de-a XXII-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă se va disputa, în perioada 7- 23 fe-bruarie, la Soci (Rusia).