România va participa cu 96 de sportivi la Jocurile Olimpice de la RIO 2016

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Comitetul Executiv al COSR a aprobat componența delegației olimpice a României pentru Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, pe listă aflându-se 96 de sportivi, plus patru rezerve și doi parteneri de antrenament.Atletism - Elena Daniela Cîrlan, Paula Claudia Todoran, Marius Viorel Ionescu (la maraton), Andreea Arsine, Claudia Ștef, Ana Veronica Rodean (20 km marș), Marius Cocioran, Narcis Ștefan Mihăilă (50 km marș), Alina Rotaru (săritură în lungime), Elena Panțuroiu, Cristina Bujin și Marian Oprea (triplusalt), Florina Pierdevară și Claudia Bobocea (800 m), Bianca Răzor (400 m), Andrei Gag (aruncarea greutății), Ancuța Bobocel (3.000 m obstacole), Rareș Toader (aruncarea greutății);Box – Mihai Nistor (categoria plus 91 kg);Canotaj - Constantin Adam, Vlad Dragoș Aicoboae, Marius Vasile Cozmiuc, Toader Gonțaru (patru rame fără cârmaci); George Alexandru Palamariu, Cristi Pîrghie (doi rame), Laura Oprea, Mihaela Petrilă, Ioana Strungaru, Mădălina Bereș, Adelina Bogus, Andreea Boghian, Roxana Cogianu, Daniela Druncea și Irina Dorneanu (cazul său de dopaj este în curs de cercetare), la opt rame cu cârmaci, plus Popa Iuliana – rezervă; Elena Lavinia Târlea și Laura Oprea (doi rame); Ionela Livia Lehaci și Gianina Beleagă (dublu vâsle categorie ușoară);Ciclism - Serghei Țvetcov;Gimnastică artistică - Marian Drăgulescu, Andrei Muntean și Cătălina Ponor (individual-compus), Larisa Iordache este rezervă;Gimnastică ritmică - Ana Luiza Filiorianu (individual-compus);Haltere - Andreea Aanei (+75 kg), Florina Sorina Hulpan (69 kg), Dumitru Captari (77 kg) și Gabriel Sîncrăian (85 kg);Handbal feminin – 14 sportive, plus o rezervă, care vor fi alese din următorul lot lărgit: Valentina Ardean Elisei, Aurelia Brădeanu, Eliza Buceschi, Florina Chintoan, Laura Chiper, Melinda Geiger, Oana Manea, Ionica Munteanu, Cristina Neagu, Gabriela Perianu, Crina Pintea, Gabriella Szucs, Ana Maria Tănăsie, Bianca Tiron, Aneta Udriștoiu, Paula Ungureanu, Patricia Vizitiu, Mădălina Zamfirescu și Denisa Dedu;Înot - Robert Glință, Marius Radu, Norbert Trandafir, Alin Coste și Daniel Macovei;Judo - Monica Ungureanu (48 kg), Andreea Chițu (52 kg), Corina Căprioriu (57 kg) și Daniel Natea (+100 kg). Alexandru Croitoru și Loredana Ohâi (parteneri de antrenament);Kaiac – canoe - Valentin Cameneschi, Aurelian Mădălin Ciocan, Cosmin Lulciuc, Răzvan Oltean – (K4 - 1.000 m), Iuliana Andreea Țăran, Irina Lauric (K2 - 500 m);Lupte - Alin Alexuc Ciurariu (98 kg), Ion Iulian Panait (66 kg), la greco-romane, Emilia Alina Vuc (48 kg), respectiv Ivan Guidea (57 kg), Albert Saritov (97 kg), la libere;Scrimă - Mălina Călugăreanu (floretă individual), Tiberiu Dolniceanu (sabie individual), Simona Gherman, Simona Pop, Ana Maria Popescu (spadă individual și echipe), iar Loredana Dinu va fi rezervă la spadă echipe;Tenis de masă - Elizabeta Samara, Daniela Dodean Monteiro (simplu și echipe), Bernadette Szocs (echipe), Adrian Crișan și Ovidiu Ionescu (simplu);Tenis de câmp - Simona Halep (simplu), Irina Begu, Monica Niculescu (simplu și dublu), Horia Tecău și Florin Mergea (dublu);Tir – Alin Moldoveanu (10 m pușcă aer comprimat).Cele patru rezerve sunt: Iuliana Popa (canotaj 8 plus 1), Larisa Iordache (gimnastică artistică), Loredana Dinu (echipă spadă), plus o handbalistă. De asemenea, COSR a aprobat și participarea a doi sportivi, în calitate de parteneri de antrenament la judo, Alexandru Croitoru și Loredana Ohâi.”Sportivii cu statut de rezervă sau parteneri de antrenament nu vor sta în satul olimpic, pentru că așa e regulamentul. La alte ediții JO, ei erau lăsați în țară și chemați la nevoie, dar acum sunt alte probleme cu această Olimpiadă, mă refer la distanța mare în primul rând, dar și alte situații atipice, astfel că am decis să meargă cu toată delegația. Toate țările puternice fac acest lucru, iar noi nu suntem mai prejos ca tradiție. Avem logistică și vom proceda ca toată lumea”, a declarat, sâmbătă, secretarul general al COSR, Ioan Dobrescu, pentru News.ro.Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro vor avea loc în perioada 5-21 august.