România va găzdui în 2018 Campionatul Mondial de tenis cu piciorul

Ştire online publicată Marţi, 30 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Sala Polivalenta din municipiul Cluj-Napoca va fi gazda unui nou turneu final. Dupa Eurobasket 2017, Clujul va organiza mondialul de tenis cu piciorul (Futnet) din 2018. Primarul municipiului, Emil Boc, si presedintele Asociatiei de Futnet din Romania, Sorin Bogdan, au primit scrisorile de incredintare a organizarii, cu ocazia meciului amical dintre Romania si Ungaria, de la Cluj.Campionatul Mondial de Futnet se va desfasura in luna noiembrie a anului viitor, datele exacte urmand a fi stabilite de catre Federatia Internationala de Futnet (UNIF). La competitie vor participa 24 de echipe, printre care campioana mondiala, Cehia, si vicecampioana, Slovacia.La competitia ce se va desfasura la Cluj-Napoca vor participa 24 de echipe ce vor concura pe cele trei probe de simplu, dublu si triplu. Printre echipele ce vor veni in Sala Polivalenta se numara campiona mondiala, Cehia si vicecampiona, Slovacia. La editia de anul trecut a "mondialelor", desfasurata la Brno, in Cehia, in fata unei sali arhipline, Romania a reusit sa obtina locul trei, pe natiuni, o performanta pe care tricolorii isi propun sa o depaseasca pe teren propriu, la Cluj.