România U21 şi-a aflat adversarii din Grupele CE 2013-2015

România U21 și-a aflat adversarii din Grupele CE 2013-2015

Ieri, a avut loc la sediul UEFA de la Nyon, tragerea la sorți a grupelor de calificare la Turneul final al Campionatului European U21, ediția 2013 - 2015, care va avea loc în Cehia, în iunie 2015.Reprezentativa Under 21 pregătită de Emil Săndoi a fost repartizată în grupa a șasea, unde principalul adversar va fi Germania. Muntenegru, Irlanda și Feroe completează grupa.„N-am fost norocoși nici de această dată, căzând cu Germania în grupă. Aș fi preferat ca din prima grupă valorică să cădem cu Israel, Suedia sau chiar Rusia. Știu că prima șansă la șefia grupei o are Germania, dar să nu uităm că și noi la echipa de tineret, în ultima perioadă, avem un bilanț destul de bun, respectiv din 30 de jocuri, am câștigat 17, am remizat în 7 și n-am pierdut decât de 6 ori”, a declarat Emil Săndoi.