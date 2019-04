România şi-a depus candidatura pentru organizarea JO de tineret din 2024

România și-a depus candidatura pentru organizarea JO de tineret din 2024

România și-a lansat oficial candidatura pentru organizarea, în zona Brașov, a ediției de iarnă a Jocurilor Olimpice de tineret din anul 2024, în cadrul unui eveniment organizat ieri, la care au participat, printre alții, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, și ministrul Tineretului și Sportului, Bogdan Matei.

„Candidatura pentru organizarea la Brașov a Jocurilor Olimpice pentru tineret de iarnă a început. Luni, am trimis la Comitetul Internațional Olimpic scrisorile oficiale de candidatură semnate de premierul României, de ministrul Tineretului și Sportului, de autoritățile locale din Brașov, Predeal și Râșnov și, bineînțeles, de Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Am făcut acest prim pas, dar nu suntem singuri, pentru că mai sunt alți candidați din Bulgaria, Spania, China și Argentina. Șansele noastre sunt foarte bune datorită faptului că în 2013 am organizat Festivalul Olimpic pentru Tineretul European la Brașov cu foarte mare succes”, a spus Covaliu.







În ceea ce privește infrastructura sportivă, în zona Brașov vor mai trebui construite un inel de gheață pentru patinaj viteză și o pistă pentru bob, sanie și skeleton.







„Majoritatea obiectivelor privind infrastructura sunt acolo, însă necesită unele îmbunătățiri. Pe lângă infrastructura care există acum, o necesitate majoră ar fi un inel de gheață pentru patinaj viteză. De asemenea, mai este nevoie de o pistă pentru bob, sanie și skeleton și adaptarea pârtiilor la condițiile de concurs. Dar aceste lucruri se vor ști după ce experții CIO vor realiza acel audit. La Râșnov avem trambulinele, pentru biatlon avem Cheile Grădiștei și Predeal, schi alpin va fi la Poiana Brașov, iar patinoare sunt în Brașov”, a explicat președintele COSR.