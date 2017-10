România s-a calificat în finala Mondialelelor de pe locul trei

Echipa națională feminină de gimnastică a României s-a calificat în finala Campionatului Mondial de la Stuttgart de pe poziția a treia, căzând un loc față de prima zi a preliminariilor. Cu un punctaj total de 239,875, tricolorele, pentru care a evoluat și Cătălina Ponor, ocupau locul doi, în spatele Chinei (241,175), după prima zi a calificărilor. În ziua a doua, au concurat și Rusia, și SUA, dar numai americancele au acumu-lat un punctaj, 245,025, care le-a situat în fața româncelor și chiar a chinezoaicelor. Astfel că în finala care va avea loc miercuri, 5 septembrie, de la ora 15, în direct la TVR2, vor evolua: 1. SUA, 2. China, 3. România, 4. Rusia (238), 5. Italia (234,425), 6. Anglia (233,025), 7. Franța (232,700) și 8. Brazilia (232,250). La individual compus (7 septembrie), România are calificate în finală două sportive: Steliana Nistor, calificată de pe locul întâi, cu 61,600, și Sandra Izbașa, a șaptea în calificări (60,350). În finalele pe aparate, contăm pe patru evoluții, la paralele (Nistor - locul cinci în calificări, cu 15,925), la bârnă (Ponor - 2: 16,250 și Nistor - 4: 16,050) și la sol (Izbașa - 5: 15,150), aparat la care Nistor este rezervă, cu 14,700. La sărituri, România nu are reprezentante în finală. Cătălina Ponor vrea aurul la bârnă Speranțele Constanței de la Mondialul german se leagă de Cătălina Ponor. Campioana va încerca să obțină un punctaj cât mai bun în finala pe echipe, iar la bârnă și-a propus locul întâi, medalia mondială de aur fiind singura care-i lipsește din palmares. Competiția de la bârnă are loc pe 9 septembrie, Cătălina urmând a se confrunta cu Li Shanshan (China) - 16,325 în calificări, Shawn Johnson (SUA) - 16,250, Anas-tasia Liukin (SUA) - 15,975, Jade Barbosa (Brazilia) - 15,600, Isabelle Severino (Franța) - 15,450 și Mitchell Lauren (Australia) - 15,450. Rezerve sunt Ekaterina Kramarenko -15,400, Yulia Lozhecko - 15,375, ambele din Rusia, și Fei Cheng (China) - 15,150.