România, ruşinea Europei la fotbal. FCSB, Craiova şi Sepsi, învinse de nişte anonimi

Ba mai mult, UEFA a decis să organizeze o competiţie europeană mai slab cotată, Conference League, tocmai pentru ca echipele mici să aibă şi ele o şansă la calificare.





Iată, însă, că joi seară am avut parte de o surpriză incredibilă. Toate cele trei echipe româneşti care au participat în tururile preliminare ale Conference League, FCSB, Universitatea Craiova şi Sepsi Sfântu Gheorghe, au ratat calificarea în faţa unor formaţii extrem de slab cotate.



Un meci ruşinos făcut de FCSB cu Şahtior Karagandy



Patronul echipei FCSB, Gigi Becali, declara tare şi răspicat că sezonul acesta echipa sa va prinde grupele Europa League şi se va bate cu adevărate forţe ale Europei. Pentru a reuşi acest lucru, FCSB trebuia să treacă mai întâi de tururile preliminare ale Conference League.





Sorţii le-au adus în faţă „roş-albaştrilor” o echipă modestă din Kazahstan, Şahtior Karagandy.





După meciul de la Bucureşti în care doar norocul şi şutul de senzaţie al lui Cordea au făcut ca FCSB să câştige cu 1-0, a urmat returul, care nu s-a jucat în Kazahstan din cauza problemelor cu pandemia de coronavirus, ci în Armenia.



Meciul a început cu gazdele în atac, iar în minutul 11 fundaşul Gabyshev a profitat de o gafă de proporţii a portarului Vlad şi a deschis scorul pentru echipa sa.





Intrat după pauză, Florinel Coman a restabilit egalitatea în minutul 76, însă kazahii au marcat din nou, cu şansă, în minutul 91 prin Tattybayev.





S-a intrat în prelungiri, acolo unde gazdele s-au prezentat impecabil. Florinel Coman, Creţu şi Vucur au transformat fără probleme, însă a venit momentul când a trebuit să execute Olimpiu Moruţan.





El a executat execrabil şi a nimicit astfel orice vis al celor de la FCSB de a merge mai departe în Europa. Un meci ruşinos, o calificare care nu a fost câştigată de kazahi, ci a fost pierdută de echipa antrenată de Dinu Todoran.



Sepsi Sfântu Gheorghe, o echipă prea mică pentru Europa



Sepsi a jucat în compania slovacilor de la Spartak Trnava, o formaţie pe care orice echipă din România aflată în formă ar fi putut să o învingă.





După 0-0 în Slovacia, a urmat meciul de la Sfântu Gheorghe. Fofana a deschis scorul pentru Sepsi în minutul 29 aducând astfel bucurie în sufletele spectatorilor, însă oaspeţii au egalat în minutul 67 prin Boateng. S-a ajuns la loviturile de departajare, acolo unde Achahbar şi Rep au ratat şi le-au oferit slovacilor calificarea pe tavă.





Concluzia este că Sepsi este o echipă modestă, care nu este învăţată cu jocul european şi astfel nu a ştiut să gestioneze momentele importante ale partidei.



Universitatea Craiova, prestaţie dezamăgitoare împotriva unor anonimi



La Craiova a venit, de curând, Laurenţiu Reghecampf, cel care la prima sa conferinţă de presă a declarat că a sosit la o echipă mare care se va bate la titlu până în ultima etapă. Sunt vorbe mari, iar socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg. Craiova a primit vizita albanezilor de la Laci, echipă care s-a impus în faţa oltenilor în meciul tur cu 1-0.





În cele 90 de minute ale meciului, plus cele de prelungire, băieţii lui „Reghe” nu au fost în stare să marcheze.





S-a terminat 0-0, rezultat care îi trimite pe albanezi în turul următor.





Este trist că nu mai avem fotbal. Este trist că trebuie să îi dăm dreptate lui Gheorghe Hagi, cel care într-o celebră conferinţă de presă a spus: „În 10 ani fotbalul românesc se va termina”.





Nu degeaba i se spune „Regele”. Hagi a simţit că nu mai producem nimic, că nu mai vine nimeni din urmă. Şi am ajuns acum să fim eliminaţi de echipe pe care altădată le învingeam fără prea mult efort.





Celor trei echipe care au fentat fotbalul joi seară nu le rămâne decât să se lupte pe plan local, în Liga I.





Campionatul din România are de toate. Are antrenori, are fotbalişti, are declaraţii, certuri la televizor şi aşa mai departe. Un singur lucru îi lipseşte: fotbalul.





Odată cu dispariţia acestor generaţii România a început să sufere la capitolul fotbal. De câţiva ani ne chinuim să ajungem la turnee finale şi să ne calificăm în grupele unor competiţii europene de anvergură.