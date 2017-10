„România porneşte cu şansa a patra”

Selecționerul Victor Pițurcă, despre cota tricolorilor în Grupa C:

„România pornește cu șansa a patra”

Sâmbătă, 24 Mai 2008.

Selecționerul echipei naționale de fotbal, Victor Pițurcă, a declarat că dorința tricolorilor de a obține rezultate bune la EURO 2008 este foarte mare, chiar dacă România face parte dintr-o grupă cu Franța, Italia și Olanda și are șansa a patra la calificare. „România a bătut echipe foarte importante în această perioadă, s-a calificat la turneul final și poate să învingă pe oricine. Suntem într-o grupă cu cele mai bune echipe, plecăm cu șansa a patra, însă dorința și valoarea jucătorilor ne dau speranțe că vom obține rezultatele pe care le sperăm. E important că am reușit să revenim în elită, trebuie să tratăm ca atare această competiție, ca pe o sărbătoare, și să nu fim întristați de ceea ce s-ar putea întâmpla. Se poate întâmpla chiar să venim fără niciun punct, pentru că avem în față adversari redutabili”, a declarat Victor Pițurcă, după care a continuat: „Vom face totul pentru a câștiga și cred că se poate întâmpla orice. Ca să fii sigur de calificare, trebuie să câștigi două jocuri, să ai șase puncte. Eu sper să reușim acest lucru”. Selecționerul a mai spus că nu are un prim 11 format, formula de start urmând să fie stabilită înainte de fiecare partidă: „Echipa României a avut în ultimul timp fluctuații, nu am o formație de început stabilă. M-am gândit, în toată această perioadă, la jucătorii care pot intra în meciul cu Franța. Mă gândesc că, la meciul cu Italia, ar putea să intre alții, pentru că Italia are un alt stil de joc. În funcție de forma de moment, voi decide înaintea meciului formula de start”.