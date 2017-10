Campionatul Mondial de handbal feminin

România, meci de „încălzire cu Tunisia

Din postura de deținătoare a recordului participărilor, echipa națională de handbal feminin a României va lua startul, sâmbătă, pentru a 20-a oară în istorie, la Campionatul Mondial de handbal în șapte, care se va desfășura, de data aceasta, în Brazilia. „Tricolorele” participă la prestigioasa competiție încă de la prima editie, din 1957. Anterior, naționala noastră a avut și două prezențe la Campionatul Mondial de handbal în 11, care însă a avut doar trei ediții. Lotul României pentru Campionatul Mondial din Brazilia este compus din următoarele jucătoare: Talida Tolnai, Tereza Pâslaru, Denisa Dedu (portari), Valentina Ardean-Elisei, Iulia Curea, Oana Manea, Florina Chintoan, Carmen Cartaș, Daniela Băbeanu, Eliza Buceschi, Adina Fiera, Mihaela Tivadar, Aurelia Brădeanu, Oana Chirilă, Carmen Amariei, Cristina Vărzaru, Adriana Nechita, Ramona Farcău. „Tricolorele” fac parte din Grupa C, alături de Franța, Brazilia, Tunisia, Cuba, Japonia. Programul meciurilor României în Grupa C, la Sao Paolo, este următorul: România - Tunisia (3 decembrie, ora 19.00), România -Cuba (5 decembrie, ora 19.00), România - Japonia (6 decembrie, ora 21.15), România - Brazilia (8 decembrie, ora 23.45) și România - Franța (9 decembrie, ora 21.15). Toate partidele vor fi transmise în direct de Dolce Sport. Iată cum arată componența celor patru grupe la Campionatul Mondial din Brazilia: Grupa A: Norvegia, Muntenegru, Angola, Germania, China, Islanda; Grupa B: Rusia, Kazahstan, Olanda, Coreea de Sud, Spania, Australia; Grupa C: România, Franța, Brazilia, Tunisia, Cuba, Japonia; Grupa D: Suedia, Danemarca, Croația, Argentina, Coasta de Fildeș, Uruguay. Campioana mondială se va califica direct la Jocurile Olimpice de la Londra, programate a se desfășura anul viitor. Totodată, campioana mondială se va califica direct la ediția din 2013 a Campionatului Mondial, care va fi găzduită de Serbia. De menționat faptul că Rusia este favorită la cucerirea medaliei de aur și la ediția din acest an.