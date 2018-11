România, fără podium la Mondialele de box feminin

Pugilista română Steluța Duță a fost învinsă de japoneza Madoka Wada, ieri, în sferturile de finală ale cat. 45-48 kg, la Campionatele Mondiale de box feminin de la New Delhi (India). Wada, medaliată cu bronz la CM 2014, s-a impus la puncte după un meci disputat.Steluța Duță este „veterana” lotului României, la cei 36 de ani ai săi, dar și cea mai titrată reprezentantă a noastră, cu trei medalii de argint la Mondiale, în 2006, 2008 și 2010. Ei îi aparține și ultima medalie cucerită de România la o ediție a Campionatelor Mondiale feminine (2010).România a aliniat cinci sportive la New Delhi, printre care și sportivele cu dublă legitimare AS Box Club Municipal Callatis Mangalia/CSA Steaua București, Claudia Nechita (51 kg) - eliminată în optimi și Luminița Perijoc (57 kg) - învinsă în turul al doilea.