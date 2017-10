România - Croaţia 36-33, după prelungiri, la Campionatul European de handbal feminin

România - Croația 36-33, după prelungiri, la Campionatul European de handbal feminin

Reprezentativa de handbal feminin a României s-a impus, sâmbătă, în fața selecționatei Croației, scor 36-33 (17-15, 29-29), după prelungiri, în meciul pentru locurile 5-6 la Campionatul European din Macedonia. România a avut nevoie de prelungiri pentru a răpune Croația la Europenele de handbal feminin. Deși ar fi putut încheia conturile în timpul regulamentar, fetele lui Radu Voina și Vlad Caba au prelungit suspansul, dar au terminat competiția cu fruntea sus, scor 36-33. Pentru România, au marcat Carmen Amariei Lungu (7), Adina Meiroșu Fiera (6), Oana Manea, Melinda Geiger (câte 5), Cristina Neagu (4), Camelia Balint (3), Valentina Elisei Ardean, Narcisa Lecușanu (câte 2), Daniela Crap, Florina Bârsan (câte 1). „Felicit echipa României pentru victorie. După un turneu foarte greu, cu meciuri multe și cu zile de refacere puține, am reușit să câștigăm acest meci împotriva Croației. Oboseala a fost extremă pentru toate echipele și probabil că victoria s-a decis pentru echipa mai lucidă. Este îmbucurător faptul că fetele care au venit în premieră la un turneu final au luptat și au muncit mult”, a declarat Voina. Portarul Luminița Huțupan Dinu a declarat, la rândul său, că este satisfăcută cu locul cinci: „Toată lumea a spus înaintea acestui Campionat European că venim în grupa morții. Noi am reușit să ne calificăm din ea. Nu regret că am revenit asupra retragerii după Beijing și că am venit la acest turneu final”. Foarte posibil, pentru Luminița, a fost ultimul meci la națională, alte două jucătoare care și-au anunțat retragerea fiind Carmen Amariei Lungu și Narcisa Lecușanu. Campioană continentală a devenit Norvegia, care, în marea finală, a dispus de Spania, scor 34-21. În finala mică, Rusia - Germania 24-21.