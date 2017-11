România candidează pentru organizarea CM de handbal feminin tineret din 2020

Vineri, 10 Noiembrie 2017

Federatia Romana de Handbal a depus candidatura Romaniei pentru organizarea Campionatului Mondial feminin de tineret din 2020, decizia urmand a fi luata la finalul acestei saptamani de forul international de profil (IHF), in cadrul Congresului Ordinar din Antalya, informeaza News.ro.Potrivit FRH, cele doua orase care ar urma sa gazduiasca CM de tineret din 2020 sunt Bucuresti si Brasov. Forul national a realizat si un clip de prezentare pentru IHF, in care apare si Cristina Neagu, capitanul nationalei de senioare si componenta a campioanei CSM Bucuresti.Decizia pentru acordarea organizarii competitiei va fi luata sambata sau duminica, in cadrul Congresului Ordinar al IHF din Antalya.La aceeasi reuniune urmeaza sa aiba loc si alegeri, intre care se numara si doua locuri in Comitetul Executiv al IHF. Printre candidati se numara si Narcisa Lecusanu, fosta componenta a nationalei Romaniei, care face deja parte din structurile EHF si IHF in alte functii.