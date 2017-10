România - Australia, amical programat pe 6 februarie în Spania

Pe 6 februarie, de la ora 20.00 (21.00 - ora României), echipa națională a României de fotbal va juca pe Estadio Municipal din Marbella (Spania) primul meci din istorie contra reprezentativei Australiei (locul 36 în clasamentul FIFA, trei poziții sub naționala noastră), participantă la turneele finale ale Cupei Mondiale FIFA 1974, 2006 și 2010, informează site-un oficial al Federației Române de Fotbal.Este vorba de o partidă amicală, programată la prima dată FIFA a acestui an, confruntarea fiind ultima pentru tricolorii antrenați de Victor Pițurcă înaintea jocurilor cu Ungaria (22 martie, pe stadionul „Puskas Ferenc” din Budapesta) și Olanda (26 martie, pe „Amsterdam Arena”), respectiv pentru „canguri” înaintea meciului cu Oman (26 martie, la Sydney), toate în cadrul preliminariilor Cupei Mondiale FIFA 2014.Selecționerul reprezentativei Australiei, Holger Osieck, a declarat că naționala României este o echipă competitivă, iar jucătorii săi vor susține un test foarte bun în perspective partidelor oficiale.„Meciul cu România este o bună oportunitate să vedem la lucru o serie de jucători împotriva unei echipe foarte bune, echipa României este un adversar foarte competitiv, interesant. La partidele cu Republica Corea și Hong Kong am integrat o serie de jucători în lot, iar concurența a crescut. Meciul cu România nu va fi pentru noi un simplu amical, ci un bun test pentru echipa mea înaintea importantului joc de calificare cu Oman”, a spus Osieck pentru site-ul oficial al Federației Australiene de Fotbal.