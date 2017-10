Roberto Carlos ar juca şi gratis la Real Madrid

Roberto Carlos ar juca și gratis la Real Madrid

08 Octombrie 2009

Fundașul lui Fenerbahce, Roberto Carlos, a afirmat că este dispus să evolueze timp de șase luni gratis la Real Madrid, iar din decembrie va pleca de la formația din Istanbul. „Eu sunt la al treilea sezon la Fenerbahce și am decis să plec în decembrie. Am 36 de ani, pot să mai joc încă doi. Am mai multe oferte, dar aș fi dispus să joc șase luni la Real Madrid fără să primesc salariu - din iarnă până în luna iunie. Mi-ar plăcea foarte mult, am petrecut ani minunați la Real, mă simt ca acasă”, a spus Roberto Carlos. Jucătorul a afirmat că ar fi de acord și cu propunerea lui Florentino Perez, care îl vrea într-o funcție de conducere la formația spaniolă. „Mi-ar plăcea mult să lucrez alături de echipele de copii și tineret. Mereu m-am înțeles bine cu Perez, chiar dacă nu eram foarte apropiat de el“, a adăugat brazilianul. Formația turcă Fenerbahce va evolua contra Stelei pe 22 octombrie, în Liga Europa.