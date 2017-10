Robert Neagoe nu a ales Farul, ci Gloria Buzău

Mijlocașul stânga de 26 de ani Robert Neagoe a declarat că, dacă cele stabilite cu Gloria Buzău se vor regăsi și pe hârtie, astăzi va semna pe doi ani cu clubul din Crâng, care s-a înțeles cu Steaua pentru un transfer definitiv. Ieri, urma ca Neagoe să și ajungă la antrenamentul Gloriei. Și Farul căzuse de acord cu Steaua (împrumut pe un an și opțiune de cumpărare definitivă), rămânând să bată palma și cu jucătorul. Ieri dimineață însă, Neagoe s-a declarat nemulțumit de unele schimbări din contractul inițial, sucindu-se către Gloria Buzău. „Nu cred că voi ajunge la Farul, deși la început ne-am înțeles. Mi-ar fi plăcut să fiu antrenat de Ion Marin, dar, în condițiile de față, nu cred că mai sunt șanse. Am discutat ceva, dar apoi și-au schimbat propunerea, ceea ce mie nu îmi place“, a declarat mijlocașul. În replică, Ion Marin a spus că Farul nu a schimbat oferta, ci doar câteva clauze. „Aș fi vrut și vreau în continuare ca Neagoe să vină la Farul. E un jucător pe care l-am contactat pentru că l-am dorit mult, dar timpul lucrează în defavoarea lui. Etapele trec, iar jucătorul are numai de pierdut. Eu aștept în continuare să ne dea un răspuns favorabil“, a fost reacția lui „Săpăligă“ din prima parte a zilei. Între timp, jucătorul a dat un răspuns, dar nu Farului, ci Gloriei Buzău, cu care este pe cale să semneze pe doi ani.