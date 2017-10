Robert Lewandowski, acuzat că a lovit un adolescent

Fotbalistul echipei Borussia Dortmund, Robert Lewandowski, face obiectul unei plângeri, el fiind acuzat de un adolescent că l-ar fi lovit, acuzație respinsă de jucător, informează Mediafax. Poliția germană a confirmat pentru cotidianul Bild că o plângere împotriva lui Lewandowski a fost depusă joi. "Țin să menționez că nu am reacționat violent față de cei care mi-au încălcat viața privată", a scris fotbalistul pe Facebook. Adolescentul care îl acuză pe Lewandowski de violență a declarat pentru Bild că i-a arătat degetul mijlociu jucătorului când l-a văzut pe acesta că trecea cu mașina prin fața școlii sale. El și-a arătat astfel nemulțumirea pentru faptul că germanul va pleca la Bayern Munchen, la finalul sezonului. Adolescentul a recunoscut că gestul său a fost deplasat și a menționat că fotbalistul a reacționat violent. "A ieșit din mașină și s-a îndreptat către mine. M-a întrebat de ce am făcut ceea ce am făcut, iar apoi m-a lovit cu palma în frunte, după care a plecat", a explicat elevul. Hanz Joachim Watzke, conducător al clubului din Dortmund, a declarat că el crede "sută la sută" ceea e i-a relatat fotbalistul. "Robert mi-a explicat că un băiat i-a arătat degetul mijlociu și că a coborât din mașină pentru a-l întreba de ce a făcut acel gest. I-a pus mâna pe umăr. Însă jură că nu a atins fața băiatului și că nu l-a lovit. Îl cred pe Robert sută la sută", a spus Watzke.