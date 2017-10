Farul s-a mai împiedicat acasă de o contracandidată la retrogradare

Risipitorii

FC Farul a mai dat un rateu pe teren propriu, nereușind să o bată nici pe Gloria Buzău, una dintre contracandidatele la evitarea matineului. „Rechinii“ au risipit multe puncte acasă în compania suferindelor Ligii 1, îngreunându-și substanțial misiunea de salvare. Gluma se îngroașă, iar dogoarea subsolului clasamentului este tot mai mare. Dintre contracandidatele la retrogradare, „rechinii“ le-au bătut la Constanța pe Ceahlăul, UTA și U Craiova și au remizat cu Dacia Mioveni, U Cluj și, vineri, cu Gloria Buzău (0-0). Mai sunt pe listă Poli Iași și Pandurii. Ce va urma? Primul pas din mini-retur a fost unul fals, Farul nereușind să găsească contra Buzăului calea spre gol. Un mare minus pentru ratările cu ghiotura ale constănțenilor și pentru execuțiile lor nereușite, nu numai din fața porții. În acest ritm, cu ratări impardonabile, care duc la o mare risipă de puncte, Farul își îngreunează, meci de meci, ridicarea din subsolul clasamentului. Soluțiile cele mai proaste „Fotbalul se joacă pe goluri. Cu Buzăul, am avut ocazii importante, dar ne-a trădat ultima execuție, ultima pasă, ultima centrare. Am avut cornere, le-am bătut prost. Am ales de fiecare dată soluția cea mai proastă, însă poate a contat și starea terenului“, a explicat Ion Marin, antrenorul principal al Farului, ratările uriașe ale elevilor săi. Până la capăt Farul a ratat trei puncte foarte mari, îngreunându-și și mai mult situația din clasament. „Mai sunt însă 14 meciuri de jucat și, așa cum ne-am făcut calculele, mai trebuie să cucerim 19 puncte. Ne vom bate până la ultima picătură de energie. Am acceptat să fiu antrenor pentru a lupta până la capăt și îi voi obliga și pe cei de lângă mine să facă la fel“, a mai spus „Săpăligă“, mulțumit, totuși, de efortul din teren al „rechinilor”. „Jocurile nu sunt încheiate. Mai sunt atâtea partide. Meciuri directe între echipele care trag să evite retrogradarea. Putem să evoluăm mai bine decât în seara aceasta. Așa cum am jucat cu Buzăul pentru șase puncte, așa vom juca și la Ceahlăul, vineri”, s-a arătat hotărât Ion Marin. Farmache, preferat lui Laurențiu Florea În absența lui Florin Maxim, suspendat, Ion Marin a început meciul cu Răzvan Farmache ca fundaș stânga. „Cu el am jucat pe partea stângă în majoritatea meciurilor de pregătire. Maxim fiind suspendat, rămânea lupta dintre Farmache și Laurențiu Florea. Dar Florea a fost și el accidentat și a lipsit mult, cam opt zile, din pregătire, jucând foarte puțin în pregătire. Farmache a dat randament în amicale și de aceea l-am preferat pe el“, a explicat „Săpăligă“.