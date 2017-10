RIO 2016. Revolta Cătălinei Ponor după rezultatul de la bârnă: "Mă simt mai apreciată de străini"

Ştire online publicată Miercuri, 17 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

După ce nu a reușit să urce pe podium în finala de la bârnă din cadrul concursului pe aparate de la Rio și a fost critică aspru pentru această "contra-performanță", gimnasta Cătălina Ponor a izbucnit pe pagina personală unde a publicat un amplu mesaj atresat tutoror celor care au judecat-o pentru prestația sa din Brazilia.''Cu mâna pe inimă vă spun că nu renunț și tot ce s-a întâmplat până acum mă face să mă gândesc serios la Tokyo 2020'', spune Ponor în finalul unei lungi ''scrisori'' postate în rețeaua de socializare în care își expune problemele cu care s-a confruntat în ultima perioadă și polemica iscată în jurul participării sale la JO 2016 în dauna altei gimnaste, Larisa Iordache.Ponor începe referindu-se la evoluția sa din finala de la bârnă, în care s-a clasat pe locul 7.''15 august...A fost o zi extrem de grea și tensionată pentru mine... De ce? Credeți că mie mi-a fost ușor sau îmi este ușor? Sunt ani de munca în spate, nivelul a crescut, gimnastica nu mai e ce era înainte. Acum ori câștigi cu acrobatica foarte dificilă ori cu artistica făcută perfect. Eu am încercat să le combin și am greșit pentru că presiunea a fost extrem de mare. Fiind singura gimnastă care a reprezentat România, trebuia să mulțumesc într-un fel sau altul pe toată lumea, chiar dacă nu mai aveam nimic de dovedit, poate doar mie să îmi mai dovedesc încă o dată că pot! Îmi pare rău că atunci când mi-am dat seama că integralul a ieșit prost nu am făcut și coborârea care a fost pregătită pentru finală'', scrie Ponor.''Aș zice chiar m-am simțit mai în formă decât la 16 ani. Și aș fi putut dacă nu simțeam ca o mâna care voia să mă dea jos de pe aparat toate comentariile și undele negative că nu meritam să fiu la Olimpiadă. Mi-am dorit prea mult, mi s-a rupt sufletul, am plâns toată noaptea și la un moment dat voiam să mă opresc și nu puteam, nu mi-a fost ușor să nu pun la suflet tot ce vedeam sau auzeam în jurul meu și în rețelele de socializare sau presă și nu îmi este ușor nici în continuare!'', a spus Cătălina Ponor.Gimnasta mărturisește că uneori se simte mai apreciată de străini decât de români, străini ''care și-au dorit mai mult decât mulți români'' ca ea să poată face un rezultat bun la JO 2016. ''Mulți au aruncat cu pietre când au aflat că voi concura pentru România la a treia mea Olimpiadă, pardon din nou, a treia Olimpiadă, să o mai zic o dată!!!! Aaaa, să nu uităm, cică au ieșit și 5 medalii olimpice! Unii nu mai sunt impresionați de acest rezultat fiindcă au fost învățați prost și îl văd ca pe trecut. Așa e, a fost acum ceva timp în urmă, dar uitați-vă bine, personal eu nu văd ca în viitorul apropiat să mai facă vreo gimnastă un asemenea rezultat'', mai spune Ponor.Cătălina Ponor, triplă campioană olimpică șa JO 2004, le-a mulțumit celor alături de care a lucrat, antrenorul Lucian Sandu, Mihaelei Dobranici, medicul lotului feminin, lui Toma Vasilescu, fizioterapeutul, lui Florin Aștefanei, fanilor adevărați care au fost alături de ea din clipa în care a intrat în lot. Nu a uitat să le mulțumească și antrenorilor Mariana Bitang și Octavian Bellu, care au încurajat-o mereu, chiar dacă nu au fost în sală. De asemenea, Cătălina mai spune că doar trei dintre fetele de la lot au fost alături de ea și au susținut-o, iar ''restul 7 într-o altă bisericuță''.Ponor le mulțumește și celor care nu și-au dorit să ajungă până aici, pentru că au ambiționat-o să muncească pentru a dovedi contrariul, scrie realitatea.net