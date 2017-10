Rezultate din Liga I şi programul meciurilor

Rezultate din Liga I și programul meciurilor

Ştire online publicată Duminică, 03 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Rezultate înregistrate în partidele disputate, vineri și sâmbătă, în etapa a doua a Ligii I și programul celorlalte meciuri:Vineri:Ceahlăul Piatra Neamț - ASA Târgu Mureș 1-4Au marcat: Cârjan '24 / N'Doye '22, '45, Henrique '55, Hora '84FC Viitorul - Rapid București 1-2Au marcat: E.Dică '8 (penalti), Ciolacu '16 / Mitrea '23 (penalti)SâmbătăOțelul Galați - Concordia Chiajna 1-2Au marcat: Tudorie '54 / Purece '68, '85Steaua București - CS Universitatea Craiova 3-1Au marcat: Ad. Popa '3, Sânmărtean '34, Varela '90+3 / Ivan '90+4DuminicăPetrolul Ploiești - FC Botoșani, ora 17.00 - Look PlusAstra Giurgiu - FC Brașov, ora 19.00 - Look PlusPandurii Târgu Jiu - CFR Cluj, ora 21.00 - Look TVLuniGaz Metan Mediaș - CSMS Iași, ora 18.30 - Look TVUniversitatea Cluj - Dinamo București, ora 21.00 - Look Plus.