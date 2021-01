Rezultate bune pentru atleţii constănţeni. „Sunt plăcut surprins!”

David Ciolpan care este legitimat la CS Farul dar şi la CSU Simona Halep nu a înregistrat rezultate notabile la 60 de metri, însă la săritura în lungime a terminat pe locul 3 în competiţia seniorilor şi pe locul 2 în cea de tineret.





Angela Olenici de la CSU Simona Halep a reuşit un record personal la proba de 1500 de metri, ocupând locul trei la seniori şi locul 1 la tineret. Aceştia sunt sportivii constănţeni care au obţinut performanţe notabile. Au mai existat atleţi de la malul mării care au participat la Campionatul Naţional, însă nu au reuşit să urce pe podium. Antrenorul Alin Larion este extrem de mulţumit de elevii săi şi speră ca aceştia să o ţină în acest ritm şi în continuare. „Chiar mi-a plăcut ce am văzut. Am copii buni care nu m-au dezamăgit. Au fost nişte rezultate extraordinare. Sunt foarte plăcut surprins!”, a declarat pentru Cuget Liber Alin Larion.



Alin Larion, despre viaţa de sportiv



Alin Larion este un exemplu pentru elevii săi. În prezent cadru didactic la „Universitatea Ovidius” din Constanţa, antrenorul admite că viaţa de sportiv este una extrem de frumoasă şi plăcută.





„Atletismul este unul dintre sporturile în care, dacă nu ai minimum două luni de pregătire intensă, nu prea poți să obții rezultate bune. Performanța vine după multă muncă. Am sportivi foarte buni, care au o activitate genetică foarte bună, dar, dacă nu antrenezi această activitate genetică, este foarte greu să ajungi în vârf. A fost o mare pierdere că sportivii nu s-au putut antrena normal. Lucrăm foarte mult la mobilitate, la exerciții de tonifiere. Am un sportiv la Brăila care are în fața blocului o porțiune cu iarbă și s-a pregătit acolo, așa cum a putut”, a explicat Alin Larion.





Alin Larion şi-a amintit o întâmplare din vremea în care era sportiv şi a povestit cu plăcere despre aceasta.



„Cea mai frumoasă amintire datează de foarte mulți ani. Am câștigat Cupa Europei, concurs care s-a ținut în Turcia, pe un stadion imens de 100.000 de locuri, numit «Kemal Ataturk». Turcii se gândeau că vor organiza Jocurile Olimpice și din acest motiv au făcut acest stadion.





În momentul când mă pregăteam să iau startul, mi-am dat seama că în tribune erau peste 80.000 de spectatori. Concuram la proba de 400 de metri garduri și speram să termin în primii 3. Am alergat atât de bine, încât, de când am plecat din block start, spectatorii strigau. Era un vuiet cum nu mai auzisem niciodată. Ei strigau, de fapt, pentru un sportiv turc care concura în această probă. Eu am crezut că strigă la mine și m-am motivat și mai tare. Când am ajuns la ultima sută de metri, mai aveam două garduri de sărit și turcul era în fața mea. Pe ultimii 45 de metri, l-am depășit și apoi mi-am dat seama că am câștigat cursa, iar oamenii din tribune erau înmărmuriți” , a spus Alin Larion.





Ioana Manoliu de la CS Farul a sărit 13,16 metri, câştigând locul trei la seniori şi locul 2 la tineret, tot cu un record personal.Unul dintre cei mai promiţători atleţi de la malul mării, Robert Bîrsă, legitimat la CS Farul Constanţa a alergat 60 de metri în 6 minute şi 85 de secunde, ocupând astfel locul 3 la seniori şi locul 2 la tineret.