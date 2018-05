Revin turneele de anvergură, pe arenele Tenis Club Idu Mamaia

Ca în fiecare an, zgura arenelor de la Tenis Club Idu Mamaia va fi gazdă, în vară, a mai multor turnee locale și internaționale, pentru toate vârstele de jucători.Prima competiție se va desfășura în perioada 25-28 mai: a IX-a ediție a Turneului Platinum - Cupa Head, ce face parte din Circuitul Tenis Partener. Peste 100 de sportivi din țară și de peste hotare sunt așteptați să ia parte la acest eveniment.Competiția este destinată amatorilor, în probele de simplu (nivel 4, 5, 6, 7, 8) și dublu (nivel 5, 6, 7, 8). Cei mai valoroși sportivi vor lupta pentru trofeul oferit de Head, sponsorul oficial al turneului, dar și pentru premiile oferite de organizatori: diplome, medalii, materiale sportive. Înscrierile sunt deschise până pe 21 mai.Apoi, în perioada 3-10 iunie, are loc unul dintre cele mai importante turnee juvenile din România, Mamaia Idu Junior Championship - Mobexpert U16, ajuns la ediția cu numărul 25, inclus în calendarul Tennis Europe, grad 2. Anul trecut, turneul feminin de simplu a fost câștigat de constănțeanca Roxana Manu (17 ani), în timp ce, la băieți, s-a impus Nini Gabriel Dică (17 ani), declarat la finalul anului cel mai promițător tânăr jucător din Europa.În perioada, 25 iunie - 1 iulie, are loc cea de-a X-a etapă a Cupei „Celco”, destinată veteranilor, care se vor duela în proba de dublu, categoriile de vârstă 40+, 50+, 60+.Cu ocazia Zilei Marinei, Sindicatul Liber al Navigatorilor se va mobiliza în organizarea Cupei Zilei Marinei la tenis, pentru marinari și civili pasionați de sportul cu racheta.Ultima, dar nu cea din urmă, competiție de anvergură este programată în intervalul 13-18 august: ediția a XIX-a a International Veterans Champs of Romania „Comvex”, grad 2, devenit unul din cele mai populare turnee de pe litoral. Ca în fiecare ediție, sunt așteptați peste 100 de sportivi din toată lumea, ce se vor confrunta în probele de simplu și dublu (de la 35+ până la 75+ la masculin, 35+ până la 60+ la feminin).