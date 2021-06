Revin competiţiile de oină! Prima „haltă”: Campionatele Naţionale de la Olteni

Prima întrecere se va desfăşura, în perioada 4-6 iunie, în comuna Olteni (judeţul Teleorman): Campionatul Naţional de oină pentru seniori, faza întâi. Competiţia este organizată de Federaţia Română de Oină, în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului, CS Olteni, Primăria şi Consiliul Local Olteni.





La acest eveniment, s-au înscris şapte echipe: Frontiera Tomis Constanţa, Biruinţa Gherăeşti, CS Olteni, Stejarul Pârcovaci, Politehnica Cluj-Napoca, CSM Râmnicu-Sărat şi Energia Râmnicelu.





Şedinţa tehnică este programată, vineri, 4 iunie, de la ora 19.00, iar sâmbătă, 5 iunie, între orele 9.30-13.00 şi 15.00-18.00, şi duminică, 6 iunie, între orele 9.00-13.00, vor avea loc meciurile de campionat.





„Competiţia se va desfăşura pe baza sportivă din comuna Olteni. Le urăm mult succes tuturor participanţilor!”, a declarat preşedintele Federaţiei Române de Oină, Nicolae Dobre.







Oina, prezentă la World LUMEN Congress





Timp de cinci zile, s-a desfăşurat, în format video-conferinţă, evenimentul ştiinţific aniversar World LUMEN Congress 2021. Oina şi-a găsit şi ea locul, alături de alte prezentări din peste 40 de ţări participante - SUA, India, Spania, Republica Moldova, Italia, Rusia etc. -, la secțiunea poster/educaţie fizică şi sport. Autor, prof. univ. dr. Teodora Dominţeanu, de la ASE Bucureşti.



„Mulţumim mult doamnei profesoare pentru preocuparea constantă de a promova oina atât la nivel naţional, cât şi internaţional”, a transmis preşedintele Dobre.







Antrenamente de oină cu zâmbetul pe buze





La Sudiţi (judeţul Ialomiţa), oina este cuvântul de ordine la activitatea de educaţie fizică.



„Am planificare pe oină de la clasa a II-a până la clasa a VIII-a. Am întocmit programul pe unităţi de învăţare (bătaie, prindere, apărare, deplasare pe culoare etc.). Copiilor le place foarte mult oina şi participă cu drag la antrenamente. Am făcut bătaia şi am fost plăcut surprins să văd lovituri puternice la clasele mici.





Am cele mai multe zâmbete la orele de sport, din partea celor aproximativ 100 de copii care participă la antrenamente. Este o mare bucurie în suflet”, a declarat profesorul Ilie Nicolae.





După o bună perioadă în care activitatea a fost blocată, din pricina pandemiei Covid-19, reîncep şi competiţiile dedicate sportului nostru naţional, oina.