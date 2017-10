Revanşa se amână până la Campionatele Mondiale

Norvegia - România 29-26, în meci amical de handbal feminin

Revanșa se amână până la Campionatele Mondiale

Echipa națională de handbal feminin a României a pierdut și cel de-al doilea meci din cadrul „dublei“ amicale susținute, în deplasare, împotriva triplei campioane europene, Norvegia. După ce, miercuri, cedase cu 26-30, joi seară, jucătoarele antrenate de Gheorghe Tadici și Dumitru Muși au limitat doar proporțiile scorului, fiind învinse cu 26-29. Nordicele au dominat prima repriză și, profitând de absența din poartă a vedetei Luminița Huțupan Dinu (selecționerii români au titularizat-o pe Talida Tolnai), au intrat la cabine cu avantaj de patru goluri. După pauză, tricolorele au echilibrat jocul, dar nu au mai reușit decât să reducă din diferență. La fel ca și în meciul de miercuri, cea mai bună jucătoare a României a fost Valentina Elisei Ardean, care a înscris de nouă ori, celelalte goluri fiind marcate de Ionela Gâlcă (6), Ramona Maier (5), Adina Meiroșu, Narcisa Lecușanu (câte 2), Valeria Beșe și Iulia Pușcașu (câte 1). „Chiar dacă am pierdut, pot spune că a fost un test util, pentru că am sesizat lucrurile ce trebuie corectate. Sper să ne luăm revanșa în fața Norvegiei la Mondiale“, a declarat secundul Dumitru Muși. Handbalistele române vor reveni în țară duminică și vor rămâne în București, pentru a efectua vizita medicală. Până la Campionatele Mondiale din decembrie, trupa lui Tadici și Muși va mai participa la trei evenimente importante: Cupa Panonia, Trofeul Carpați și Cupa Mondială.Echipa națională de handbal feminin a României a pierdut și cel de-al doilea meci din cadrul „dublei“ amicale susținute, în deplasare, împotriva triplei campioane europene, Norvegia. După ce, miercuri, cedase cu 26-30, joi seară, jucătoarele antrenate de Gheorghe Tadici și Dumitru Muși au limitat doar proporțiile scorului, fiind învinse cu 26-29. Nordicele au dominat prima repriză și, profitând de absența din poartă a vedetei Luminița Huțupan Dinu (selecționerii români au titularizat-o pe Talida Tolnai), au intrat la cabine cu avantaj de patru goluri. După pauză, tricolorele au echilibrat jocul, dar nu au mai reușit decât să reducă din diferență. La fel ca și în meciul de miercuri, cea mai bună jucătoare a României a fost Valentina Elisei Ardean, care a înscris de nouă ori, celelalte goluri fiind marcate de Ionela Gâlcă (6), Ramona Maier (5), Adina Meiroșu, Narcisa Lecușanu (câte 2), Valeria Beșe și Iulia Pușcașu (câte 1). „Chiar dacă am pierdut, pot spune că a fost un test util, pentru că am sesizat lucrurile ce trebuie corectate. Sper să ne luăm revanșa în fața Norvegiei la Mondiale“, a declarat secundul Dumitru Muși. Handbalistele române vor reveni în țară duminică și vor rămâne în București, pentru a efectua vizita medicală. Până la Campionatele Mondiale din decembrie, trupa lui Tadici și Muși va mai participa la trei evenimente importante: Cupa Panonia, Trofeul Carpați și Cupa Mondială.