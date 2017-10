Revanşa lui Mircea Lucescu

Liga Campionilor, faza grupelor

Revanșa lui Mircea Lucescu

Învinsă controversat de Barcelona în Ucraina, Șahtior a câștigat și ea, în retur, pe „Nou Camp”, luându-și revanșa, chiar dacă meciul nu mai conta, iar Barca a jucat cu multe rezerve. În grupa A, doar CFR nu mai emitea nicio pretenție, Roma, Chelsea și Bordeaux luptând pentru cele trei locuri care le mențineau în Europa. Victoriile italienilor și engle-zilor au dat undă verde pentru Ligă și Cupa UEFA conform pronosticu-rilor. CFR părăsește Europa cu fruntea sus, după o victorie la Roma, un egal la Cluj cu Chelsea și o revenire la 1-1, pentru 16 minute, pe „Stamford Bridge”. În grupa B, Werder a prins în ultima etapă locul de Cupa UEFA, în dauna lui Anorthosis, după ce nemții au învins Inter, iar ciprioții au pierdut la Atena. Grecii și italienii merg mai departe în Ligă. Lucrurile erau hotărâte în seria C înainte de această ultimă rundă: Barcelona și Sporting în optimile Ligii, Șahtior în Cupa UEFA, outsidera Basel afară. Astfel că Barcelona și-a permis luxul de a juca pe „Camp Nou” cu echipa lui Mircea Lucescu cu o echipă cu multe rezerve, în care dintre cei consacrați nu au evoluat titulari decât Krkic, Keita, Sylvinho sau Hleb, iar antrenorul Pep Guardiola a făcut o singură înlocuire, trimițându-l în teren pe Gudjohnsen. Șahtior, care a condus cu 2-0 și 3-1, și-a luat revanșa în fața catalanilor pentru înfrângerea cu cântec din Ucraina. În seria D, Liverpool și Atletico erau sigure și ele de pozițiile de Ligă înainte de această ultima etapă, iar Marseille și Eindhoven, ambele cu trei puncte, își disputau locul 3. Cum francezii au făcut egal cu Atletico, iar olandezii au pierdut, Olympique a rămas în UEFA. Rezultate Grupa A: Chelsea - CFR 2-1, Roma - Bordeaux 2-0; B: Panathinaikos - Anorthosis 1-0, Werder - Inter 2-1; C: Basel - Sporting 0-1, Barcelona - Șahtior 2-3; D: PSV - Liverpool 1-3, Marseille - Atletico 0-0. Clasamente finale Grupa A: 1. AS Roma - 12p, 2. Chelsea - 11p, 3. Bordeaux - 7p, 4. CFR Cluj - 4p; Grupa B: Panathinaikos Atena - 10p, 2. Inter Milano - 8p, 3. Werder Bremen - 7p, 4. Anorthosis Famagusta - 6p; Grupa C: FC Barcelona - 13p, 2. Sporting Lisabona - 12p, 3. Șahtior Donețk - 9p, 4. FC Basel - 1p; Grupa D: 1. FC Liverpool - 14p, 2. Atletico Madrid - 12p, 3. Olympique Marseille - 4p, 4. PSV Eindhoven - 3p.