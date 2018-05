Revanşă cu vârf şi îndesat pentru CS Phoenix! Moral bun înainte de Final Four

Liga I de baschet feminin

Revanșă cu vârf și îndesat pentru CS Phoenix! Moral bun înainte de Final Four

Echipa feminină de baschet CS Phoenix Constanța a reușit, sâmbătă, o revanșă superbă împotriva celor de la CSM CSU Oradea, scor 77-49 (39-27), în penultimul meci al fazei semifinale a Ligii l.În tur, la Constanța, orădencele se impuseseră cu 61-59 (25-25). De data aceasta, jucătoarele antrenate de Predrag Stanojcic și Dan Constantinescu au jucat perfect, conturând o victorie la o diferență apreciabilă, pe terenul unui adversar de calibru.Pentru constănțence au marcat: Chelsea Douglas (18 puncte), Bianca Fota (18), Mădălina Geleriu (15), Jassany Williams (9), Selena Kirberg (9), Teodora Armanu (8).În urma acestui succes, CS Phoenix și-a consolidat statutul de favorită în Final Four-ul de promovare în Liga Națională, acolo unde se vor întâlni cu CSM Târgoviște, din nou CSU CSM Oradea și una dintre echipele CS Rapid București și CS Agronomia București.Președintele CS Phoenix Constanța, Cristian Mănăstireanu, a declarat că va încerca să câștige dreptul de a organiza turneul final de promovare la Constanța, în Sala Sporturilor.„Ne-au prins într-o formă slabă în tur, aveam și câteva jucătoare accidentate. De data aceasta nu au mai fost probleme, iar echipa a jucat exact ce trebuia. Le-am simțit motivate și determinate să-și ia revanșa. S-a format un grup foarte unit și acest lucru nu poate decât să ne dea speranțe pentru Final Four. Așa cum am promis, voi încerca să aduc turneul final la Constanța. Vedem care sunt condițiile și dacă putem realiza acest lucru. Din ce am înțeles, și echipa din Târgoviște și-ar dori organizarea”, a declarat președintele Mănăstireanu.În runda următoare, ultima a fazei semifinale, CS Phoenix Constanța va juca împotriva CS Agronomiei București, în deplasare, în data de 29 aprilie, un meci cu miză doar pentru viitoarele gazde ale duelului.