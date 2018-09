Reuşeste Juventus un nou trofeu Champions League după 22 de ani?

Reușeste Juventus un nou trofeu Champions League după 22 de ani?

In momentul in care castigi ultimele 7 editii ale campionatului de fotbal intern din Italia, insa nu reusesti sa te impui de peste 20 de ani in cea mai importanta competitie europeana intercluburi, UEFA Champions League, incepi sa te intrebi cu siguranta ce este de facut in acest sens. Probabil, una din variantele cu cele mai mari sanse de reusita este aducerea unui ,,specialist’’ in domeniu, si cine oare ar fi mai indicat pentru acest post decat cel care a avut o contributie uriasa la cele 3 titluri de ,,Campioana a Europei’’ consecutive, castigate de Real Madrid in ultimii 3 ani?Transferat de Juventus Torino pentru o suma uriasa, 100 de milioane de euro, starul portughez Cristiano Ronaldo (castigator de 5 ori al UCL) ar trebui sa aduca cu el acel ceva (karma sau cum vrei sa o numesti) care i-a lipsit clubului italian pentru a se impune in Champions League in ultimii 22 de ani, perioada in care ,,batrana doamna’’ a ajuns de 5 ori in finala competitiei, pe care a pierdut-o tot de atatea ori.De altfel, conform telekomsport.ro , imediat dupa sosirea la noul sau club, CR7 a declarat ca este optimist in ceea ce priveste sansele cuceririi Ligii Campionilor cu Juventus: ”Champions League este un trofeu pe care toata lumea vrea sa-l castige. Exista sanse bune sa o putem face, la fel si pentru restul competitiilor. Presiunea ne va ajuta, dar suntem linistiti. Jucam pentru Juventus, un club unde presiunea e bine venita. Clubul a fost aproape in ultimii ani sa castige din nou acest trofeu si cred ca putea sa o faca. Insa finalele sunt dificile intotdeauna. Am facut istorie la Madrid, am facut istorie la Manchester, vreau sa fac istorie si la Juventus!”Ultimul succes al torinezilor in Liga Campionilor a avut loc in editia 1995-1996, atunci cand Juve se impunea in fata lui Ajax Amsterdam, dupa lovituri de departajare. Meciul s-a incheiat cu scorul de 1-1, iar la penaltiuri italienii au castigat cu 4-2 (goluri marcate de Ferrara, Pessotto, Padovano si Jugovic). In cei 22 de ani scursi de la acest succes, Juventus a mai reusit sa joace finala Champions League de 5 ori, pierzand de fiecare data:· 1996/1997 - Borussia Dortmund vs Juventus Torino, scor 3-1· 1997/1998 - Real Madrid vs Juventus Torino, scor 1-0· 2002/2003 - AC Milan vs Juventus Torino, scor 0-0, 2-3 dupa lovituri de departajare· 2014/2015 - FC Barcelona vs Juventus Torino, scor 3-1· 2016/2017 - Real Madrid vs Juventus Torino, scor 4-1Chiar daca Ronaldo nu a reusit inca sa inscrie in Serie A, cele mai bune agentii de pariuri online o crediteaza pe Juventus Torino cu sansa a treia in Champions League 2018/2019, oferindu-i o cota aproape identica cu cea a favoritei numarul 2, Barcelona. Pe locul intai in acest top antepost se afla Manchester City, formatia lui Pep Guardiola, fostul magician de pe banca Barcelonei. In cadrul aceluiasi top, fosta echipa a lui Cristiano Ronaldo, Real Madrid, ramasa si fara antrenorul Zinedine Zidane din acest sezon, se afla pe pozitia a 6-a.In urma tragerii la sorti de la Monaco, s-a stabilit ca Juventus va face parte in acest sezon din Grupa H, alaturi de Manchester United, Valencia si Young Boys, niciuna dintre celelalte 3 echipe nefiind in acest moment vreo forta in fotbalul european.Matematic vorbind, transferul lui Ronaldo ar trebui sa aduca din nou Liga Campionilor la Torino (daca nu anul acesta, macar in sezonul viitor), insa fotbalul nu se joaca pe hartie, iar o parte din golurile marcate de CR7 la Madrid veneau ca urmare a unor mecanisme de joc bine sedimentate in cei 9 ani petrecuti in randul ,,galacticilor’’, asa ca, cel mai probabil, portughezul nu va putea fi la fel de eficient la noua sa echipa ca la Real Madrid in perioada imediat urmatoare. Totusi, avand in vedere ca, de regula, Juvenuts ajunge cel putin in faza sferturilor UCL, sunt mari sanse ca evolutiile lui Ronaldo sa ajunga la potential maxim exact atunci cand va fi mai mare nevoie, putand ajuta campioana Italiei in ultimii 7 ani la rand sa obtina din nou titlul de ,,Regina a Europei’’.