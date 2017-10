Giani Nedelcu a anunțat că problema utilităților de la stadion se va rezolva

Reunirea Farului s-a amânat cu o săptămână

Patronul echipei constănțene a declarat că reunirea oficială a „marinarilor“ va fi luni, 24 ianuarie. Farul ar fi trebuit să se reunească astăzi în vederea demarării pregătirii de iarnă, însă lipsa apei (rece și caldă) și a căldurii de la stadion a amânat strângerea lotului cu o săptămână, perioadă în care, a anunțat patronul Farului, Giani Nedelcu, problema utilităților se va rezolva. „Suntem nevoiți să amânăm startul cu o săptămână, de pe 17 pe 24 ianuarie, însă avem și o veste bună, în săptămâna care vine vom beneficia din nou de utilități la stadion”, a declarat Nedelcu, ieri după-amiază, pentru „Cuget Liber”. „Lotul nu are cum să se reunească. Noi am fi vrut să demarăm pregătirea, dar nu avem cum. N-avem condiții de cazare și antrenament, astfel că așteptăm. Purtăm discuții cu autoritățile locale și sperăm ca problemele să se rezolve cât mai repede. Practic, nu trebuie decât să se respecte contractul prin care am cedat Centrul de copii și juniori”, ne spunea Nedelcu, în prima parte a zilei de ieri. Între timp, potrivit patronului Farului, discuțiile au avansat, iar, din această săptămână, pe miercuri - joi, la „Farul” vor fi iar apă și căldură. Tot ieri la prânz, era stabilit că, astăzi, la ora 10, vor veni totuși câțiva fotbaliști (doar cei din Constanța), din partea staff-ului tehnic urmând a fi prezent antrenorul secund Gică Butoiu. „Vom vedea la fața locului ce vom face, dacă vom efectua sau nu și o mișcare ușoară, de dezmorțire”, ne spunea Butoiu. Însă, în condițiile amânării cu o săptămână a reunirii, și localnicii au fost anunțați să nu mai vină astăzi. „Situația nu are acum nici cap, nici coadă“ Antrenorul principal Ioan Sdrobiș și președintele Relu Damian nu vor sosi la Constanța până nu se va rezolva în întregime situația. „Așteptăm în continuare deblocarea lucrurilor. Nici eu și nici antrenorul Sdrobiș nu putem ajunge la Constanța până când situația nu va fi lămurită. Acum nu are nici cap, nici coadă. Soluția e simplă însă: rezolvarea utilităților și achitarea banilor către jucători. Cele două probleme sunt strâns legate între ele. Depind una de alta și trebuie soluționate neapărat amândouă”, ne-a spus Relu Damian. Ioan Sdrobiș i-a împrumutat cu bani pe jucătorii Farului „Câțiva jucători de la Farul au depus deja memorii, ca să devină liberi de contract. Luni (n.n. - astăzi) vine «grosul armatei» și vor merge în grup la București, ca să își ceară drepturile. Unii mă sunau de Sărbători să mă întrebe dacă pot să îi împrumut cu bani. Îmi cereau câte 300 de lei...” Ioan Sdrobiș, la emisiunea „Fotbal la matineu“ de la SPT FM