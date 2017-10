Respect, Liviu Bruckner! "Îţi mulţumim că ne-ai învăţat meserie"

1

Gagu

Am lucrat cativa ani in facultate ca si colaborator la Cuget Liber cu Dl Bruckner ca sef de sectie la social si sport.( Regretatul Gabriel Milcescu pe acolo deasemenea,,,) El a fost unul din oamenii care m-a incurajat tot timpul si care m-a invata meserie.... Un om de mare caracter, sufletist si mereu cu o vorba buna pt cei tineri. Sunt de 15 ani in Toronto, profesor, si niciodata nu am uitat de numele lui. Imi pare rau cateodata ca nu m-am intors mai des sa ii spun multumesc. Tin minte ca am publicat in 1999 "Istoria Presei Dobrogene" pe care i-am dedicat-o si desi i-am scris gresit numele pe prima pagina, a ras ca de o gluma buna:)))) Putini oameni ca el....