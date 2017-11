Respect, Ilie Floroiu! O zi specială pentru un mare campion. După-amiază, reuniune la Casa de Cultură

Astăzi, este ziua de naștere a lui Ilie Floroiu, fostul mare campion la atletism împlinind vârsta de 65 de ani. Este, totodată, momentul ieșirii la pensie, dar, cel mai probabil, Floroiu va rămâne la conducerea CS Farul, pentru că gruparea constănțeană are nevoie de acest om de mare caracter.Dar, până ce se vor lua decizii, să spunem că Ilie Floroiu și-a început ziua - cum altfel - făcând sport. La ora 6.00, a fost surprins de un grup de prieteni, lucrând la sală!După amiază, de la ora 17.00, la Casa de Cultură, Ilie Floroiu va fi personajul principal al întâlnirii unor mari campioni, antrenori și conducători de cluburi și structuri sportive, de ieri și de azi, colaboratori, oameni care, de-a lungul timpului, au fost, sub o formă sau alta, alături de CS Farul.La mulți ani și tot respectul, Ilie Floroiu! Comunitatea locală are nevoie de Ilie Floroiu!