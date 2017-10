Respect, Cătălina Ponor! După aurul european, să vină medalia mondială

Cătălina Ponor, noua campioană europeană la bârnă, s-a declarat extrem de fericită și a ținut să precizeze faptul că nu are de gând să renunțe prea curând la gimnastică.„Sunt foarte fericită că am reușit să cuceresc această medalie, mă bucură că am avut niște emoții constructive. Ele m-au ajutat să ridic din nou drapelul României pe cea mai înaltă treaptă. A fost un moment foarte emoționant pentru mine, deoarece lupt pentru această medalie de foarte mult timp. Sper ca ea să reprezinte un nou început pentru mine. Primul obiectiv tocmai a fost atins la Cluj, al doilea va fi țintit la Campionatul Mondial din Canada. Cu siguranță merg mai departe. Nu mă gândesc încă la Tokyo 2020. Haideți să le luăm treptat și vedem ce se va întâmpla. Până atunci, vin Campionatele Mondiale și trebuie să ne întoarcem în sală și să reluăm antrenamentele”, a spus Cătălina Ponor.Pentru sportiva în vârstă de aproape 30 de ani, a fost al cincilea titlu european, repre-zentând un record al competiției. În același timp, Ponor a depășit-o la podiumuri europene pe Nadia Comăneci, cu 13 reușite, față de cele 12 ale „Zeiței de la Montreal”.Echipa României a încheiat pe locul doi în clasamentul pe medalii - două de aur, una de argint și una de bronz -, fiind depășită doar de Rusia, cu opt distincții.La malul mării, locul unde Ponor a făcut primii pași în gimnastică, emoțiile au depășit limita normală. Ilie Floroiu, director al Clubului Sportiv Farul Constanța, a urmărit concursul cu sufletul la gură, bucuria fiind imensă în momentul triumfului sportivei sale.„Nu v-aș fi dorit să fiți în locul meu, să simțiți ce am simțit eu. Chiar am vorbit cu cineva, mai devreme, și mi-a spus că a plâns de fericire. Este un lucru extraordinar ceea ce a reușit Cătălina. A reușit să facă o țară întreagă mândră și să ridice tricolorul pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Merită felicitată și respectată pentru toată munca depusă în toți acești ani”, a declarat Ilie Floroiu.De asemenea, acesta a ținut să-i contrazică pe cei care continuă să afirme că Marian Drăgulescu și Cătălina Ponor sunt prea bătrâni pentru acest sport.„Era o vorbă, pe timpuri, care spunea: «Dacă vrei cu adevărat, poți!». Am auzit destulă lume afirmând răutăți și mă bucur că acum le-au închis gura. Sunt niște monumente de profesionalism și cei tineri au numai de învățat de la ei. În niciun sport nu poți spune că la 30 de ani ești prea bătrân”, a completat Floroiu.Chiar dacă România a câștigat patru medalii cu aceiași gimnaști experimentați (Cătălina Ponor, Marian Drăgulescu și Larisa Iordache), Ilie Floroiu nu consideră critică situația gimnasticii din țara noastră, atâta timp cât mai sunt modele de urmat.„Nu cred că este un lucru îngrijorător că medaliile au fost câștigate de aceiași sportivi. În concurs au fost prezenți cei mai valoroși sportivi de pe bătrânul continent și era greu ca un sportiv fără experiență să emită pretenții la medalii. Chiar și așa, tinerii gimnaști ar trebui să progreseze la umbra marilor campioni ca, atunci când va veni timpul retragerii, aceștia să preia în forță ștafeta. M-am bucurat foarte mult că am văzut în aceste zile o mediatizare puternică a gimnasticii, cum n-a fost nici măcar la Jocurile Olimpice. Au fost zile pline de gimnastică, ce ne-au retrezit spiritul nostru de patriotism, sentiment ce ar trebui să-l avem și să-l îngrijim mai des”, a concluzionat directorul CS Farul.