Remus Miron, primul român care a înotat 24 de ore

Remus Miron (32 de ani) a înotat în bazinul de la Izvorani, peste 50 de kilometri pentru ajutorarea copiilor bolnavi de cancer în stadiu terminal. În timpul cursei, s-au strâns 10.000 de euro (câte 5 lei pentru fiecare minut înotat), sumă care va ajuta Hospice Casa Speranței pentru utilarea unui spital special, informează Sport Total FM. „Anul trecut, am participat pentru prima dată, pentru 10 km, am înotat 20 km si am spus ca anul acesta voi înota mai mult, ceea ce s-a și întâmplat. Niciodată nu m-am gândit la ce va urma, dar când se va ivi o alta ocazie sper să nu o ratez. Înot am făcut în copilărie, dar a trebuit să mă las pentru a face altceva ca să supraviețuiesc. Și atunci, când m-am lăsat, aveam în cap să încerc individual să înot 24 de ore, dar nu eram pregătit mental”, a declarat Miron.