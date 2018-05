Remiză între FC Viitorul şi FCSB. "Am făcut o primă repriză fantastică"

Remiză între FC Viitorul și FCSB. "Am făcut o primă repriză fantastică"

Campioana României, FC Viitorul, și FCSB au terminat la egalitate, scor 2-2 (2-1), sâmbătă seară, pe stadionul „Central” din Ovidiu, într-o partidă din cadrul etapei a Vl-a a play-off-ului Ligii l la fotbal.După un început de meci furibund, în care au marcat două goluri, prin Ionuț Vînă (min. 21) și Cristian Gavra (min. 36), și au ratat alte patru ocazii mari de gol, constănțenii au încasat un gol pe finalul reprizei, marcator Dennis Man (min. 45), ce le-a turnat plumb în ghete.De partea cealaltă, Nicolae Dică a mutat îndrăzneț, înlocuindu-l pe Denis Alibec (inexistent în prima repriză) cu francezul Eddy Gnohere, și a renunțat la un „distrugător”, Ovidiu Popescu, în favoarea „dirijorului” Filipe Teixeira. Iar efectul a fost cel sperat. O a doua repriză în care FCSB a defilat, iar Viitorul a fost doar o umbră a echipei din prima parte, lucru sesizat și de Gheorghe Hagi, la conferința de presă de după meci.„Cred că FCSB a intrat pe teren mult prea relaxată, jucătorii erau prea siguri pe ei. Nu se așteptau ca noi să fim atât de agresivi. Noi am avut o primă repriză fantastică. Nu cred că a existat echipă din România care să o domine pe FCSB în așa fel. Am arătat că avem mult talent și că știm să jucăm fotbal. Apoi, în a doua repriză, ceva s-a schimbat. Ne-au dominat din toate punctele de vedere. Cred că Nicolae Dică le-a ținut un discurs convingător și i-a trezit pe jucătorii săi. Nu ne-au mai lăsat să fim o echipă scurtă, compactă, care să paseze, și am cedat terenul. Era bine să câștigăm pentru a mai spera la locul de Europa League. Dar, în condițiile date, nu cred că mai avem șanse”, a declarat Hagi.Runda următoare, FC Viitorul va evolua împotriva celor de la CSU Craiova, sâmbătă, 28 aprilie, ora 20.45. De partea cealaltă, FCSB va juca acasă, împotriva contracandidatei la titlu din acest sezon, CFR Cluj, duminică, 29 aprilie, de la ora 20.45.