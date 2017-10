Chiar dacă a fost principalul motiv pentru care „marinarii” au retrogradat

Remanierea lotului Farului se impunea

În acest sezon, conducerea Farului a hotărât să remanieze echipa, având în vedere problemele cu care se confruntaseră „marinarii” în precedentele două sezoane și care reclamau o schimbare de lot. „Sezonul 2008/2009 a fost al treilea la rând în care am mers prost. În precedentele două ediții ne-am salvat pe ultima sută de metri. Se vedea că ceva nu funcționează și atunci am în-cercat, pe de o parte, să motivăm jucătorii care erau la echipă, cărora li s-au majorat contractele, dar fără rezultat, iar, pe de altă parte, să aducem fotbaliști noi. Rezultatul este evident. Am retrogradat. Principalul motiv pentru care am ajuns aici a fost remanierea lotului, deși această decizie nu a fost o greșeală, se impunea. Lotul era fie îmbătrânit, fie își pierduse motivația. Din păcate, în loc să construim o echipă mai puternică și să obținem rezultate mai bune, am picat în Liga a II-a”, a declarat Gheorghe Bosînceanu, fostul finanțator principal al FC Farul. Jucătorii noi nu au fost achiziționați numai la recoman-darea agenților, ci și după ce au fost monitorizați de scouteri ai clubului. Unii fotbaliști au con-firmat, iar alții, mult prea mulți însă, nu. „S-au făcut eforturi. Fotbaliștii români erau cunoscuți și propuși de antrenorii noștri. După străini au fost scouteri care i-au văzut, în 2-3 meciuri, le-au făcut fișe, i-au propus, s-au negociat sumele de transfer și au fost aduși. Unii au confirmat, alții nu. Din păcate, aceștia din urmă au fost mult prea mulți. Fotbalul nu este meseria mea, nu eu am fost să-i văd, nu eu i-am propus, eu știu că am plătit sumele de transfer. Nu vreau să comentez prea mult, întrucât am fost unul dintre principalii oameni de decizie din club. Atâta timp cât am spus da, mi-am asumat răspunderea și nu are rost acum să încep să mă uit în stânga și în dreapta”, a mai spus Gheorghe Bosînceanu. Fostul oficial farist a remarcat și sistemul de premiere de care au beneficiat „marinarii”, unul stimulativ (s-a pornit cu 1.000 de dolari punctul, iar apoi, pe parcursul campionatului, la destule meciuri primele au urcat și la 4.000 - 6.000 de dolari), însă nici chiar așa echipa nu a avut succes. „Am încercat ca băieții să fie bine motivați financiar. Pentru ce ne propusesem, o clasare la mijlocul clasamentului, primele au fost frumușele. Jucătorii își doreau acești bani, dar nu au reușit să îi ia. Ne-am confruntat cu mult prea multe probleme”, a mai spus Gheorghe Bosînceanu. Fostul președinte al Consiliului Director al Farului a dezvăluit și că a fost aproape să-l aducă antrenor la Constanța pe Dan Petrescu, înainte ca „Bursucul” să ajungă la Urziceni. Cele două părți se înțeleseseră asupra tuturor aspectelor contractului, însă tehnicianul actualei campioane a preferat să rămână mai aproape de București, unde era prietena sa de atunci, actuala soție. Altfel, absența lui Denis Alibec de la turneul final al Campionatului European Under-21, care a început, ieri, în Suedia, a fost remarcată de cotidianul italian „Il Giornale”, care îl plasează pe atacantul de 18 ani al Farului, alături de Marko Arnautovic (Austria), în rândul celor care ar fi putut să se remarce în Suedia, dacă țările lor nu ratau calificarea la competiție. „Alibec are 18 ani, joacă la Farul Constanța și are în față o carieră promițătoare. A fost comparat chiar și cu Marco Van Basten”, a scris „Il Giornale”.