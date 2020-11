Reîncepe bătălia pentru Cupa României. „Avem de luat o revanşă”

„Este un meci important, Dinamo este o echipă bună, are jucători valoroşi. Noi sperăm să câştigăm. Mergem acolo cu încredere, chiar dacă am pierdut în ultima etapă de campionat. Sperăm să ne calificăm.



Avem de luat o revanşă în Cupa României, după ce, în sezonul trecut, am ieşit din primul tur. Trebuie să intrăm concentraţi, cine câştigă merge mai departe. Noi încercăm să urcăm cât mai sus în toate competiţiile, dar mai ales în Cupă, pe care ne dorim să o câştigăm. Avem un lot bun, cu multă experienţă şi asta ne va ajuta în acest sezon”, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă online, mijlocaşul Viitorului Andrei Ciobanu.





La rândul său, fundaşul Alin Dobrosavlevici a declarat că Dinamo rămâne o echipă puternică, indiferent de problemele cu care se confruntă în această perioadă.



„Ne aşteaptă un meci greu. Dinamo are jucători de calitate, indiferent de problemele lor. Fiecare echipă vrea să meargă cât mai departe în Cupă, nu cred că e cineva care să nu pună preţ pe această competiţie. Aşa că amândouă echipele vor merge la victorie, va fi un meci interesant”, a spus Dobrosavlevici, fost jucător la Dinamo.





Din păcate, Viitorul nu va putea conta în meciul cu Dinamo pe unul dintre jucătorii importanţi, mijlocașul Carlo Casap, care s-a accidentat grav la unul dintre antrenamentele efectuate în această săptămână.



În urma controlului medical amănunțit, s-a constatat că internaționalul de tineret a suferit o ruptură a ligamentului anterior încrucișat la genunchiul stâng, urmând să fie operat la începutul săptămânii viitoare.



FC Farul, cu gândul mai mult la campionat





După şapte ani de pauză, FC Farul se reîntoarce în 16-mile Cupei României și dispută din nou un meci oficial împotriva unei formații din Liga I. Sâmbătă, la ora 13.30, la Constanţa, „marinarii” dau piept cu Academica Clinceni, însă obiectivul principal al Farului este legat mai mult de campionat.





„Suntem mulțumiți că am ajuns în această fază a competiției și ne dorim foarte mult să mergem mai departe. Îmi doresc ca echipa să se bată pentru promovare și să reușim să aducem din nou Farul în prima ligă. Lucrul acesta contează mult mai mult decât această partidă de Cupă, dar meciul va fi pregătit pentru a fi câștigat”, a declarat antrenorul Ianis Zicu.



XXX





Iată şi „ţintarul” celorlalte întâlniri din 16-imile Cupei:



Sâmbătă, 28 noiembrie: Turris-Oltul Turnu Măgurele - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, Ceahlăul Piatra Neamț - Petrolul Ploiești, Concordia Chiajna - FC Botoșani, Viitorul Pandurii Târgu Jiu - FC Argeș, CSC Sânmartin - Dunărea Călărași, U Craiova 1948 - ASU Politehnica Timișoara;



Duminică, 29 noiembrie: Ripensia Timișoara - Astra Giurgiu, Huşana Huși - Universitatea Cluj, FC Voluntari - Gaz Metan Mediaș, Politehnica Iași - CFR Cluj;



Luni, 30 noiembrie: AFK Csikszereda - UTA Arad, SCM Gloria Buzău - FCSB.





FC Viitorul întâlneşte, sâmbătă, de la ora 20.45, în deplasare, pe Dinamo Bucureşti, într-o partidă contând pentru 16-imile de finală ale Cupei României. Un meci pe care constănţenii îşi doresc foarte mult să-l câştige şi să se revanşeze faţă de suporteri, după ce, în ediţia trecută, au fost eliminaţi încă din primul tur.