Reguli noi la Academia de Fotbal a Farului

Cristian Cămui, noul șef al sectorului juvenil al clubului constănțean, a avut, ieri, prima ședință cu toții antrenorii din Centru. Discuțiile s-au axat pe un set de măsuri pentru ridicarea valorii Academiei și readucerea din nou în număr mare a copiilor către FC Farul. „În ultimul timp, Farul s-a dus mult în jos la nivel de copii și juniori. Vrem să îndreptăm situația, să ținem pasul cu marea performanță și să revenim acolo unde ne e locul”, a declarat șeful Academiei, pentru „Cuget Liber”. Cristian Cămui, alături de Sevastian Iovănescu, președintele executiv al Farului, a discutat ieri cu tehnicienii pe marginea unui regulament de ordine interioară și a eficientizării activității Centrului. În acest sens, printre altele, s-a stabilit ca la juniorii mari fiecare antrenament să dureze cel puțin 90 de minute și să fie atent monitorizat; grupele să aibă numai jucători de aceeași vârstă, nu mai mult de 20 de copii, ce sare peste această cifră urmând să fie distribuiți la a două grupă valorică; ciclul de pregătire săptă-mânal să fie prezentat în fiecare luni, ca și programul pre-competițional; fiecare grupă să folosească sistemul de joc al echipei mari; de două ori pe săptămână, „vârfurile” de la fiecare grupă să fie antrenate împreună; fiecare grupă să aibă un dosar cu fișele individuale ale jucătorilor, în care să se urmărească dezvoltarea fizică și evoluția abilităților tehnice, copiii urmând a susține și mai multe teste în decursul unui an; antrenorii trebuie să respecte în amănunt programele de pregătire prezentate, în caz contrar urmând a fi amendați cu 10% din salariu. Abaterile disciplinare grave (prezentarea la antrenamente sub influența alcoolului, spre exemplu) duc la desfacerea contractului de muncă. În momentul de față, Academia are șase antrenori, care pregătesc nouă grupe: Ion Constantinescu (grupa 1994), Eugen Șovăilă (1991/1992, iar 2003 e în formare), Mihai Turcu (1995, 1996), Dumitru Antonescu (1999, 2002), Constantin Gârjoabă (2001) și Grigorie Tudor (1997/1998, 2000). În plus, Constantinescu ajută la grupa 2002, iar Gârjoabă la 1997/1998. *** Sevastian Iovănescu ne-a spus că Farul va pune accent și pe îmbunătățirea condițiilor de muncă și a stilului de lucru ale antrenorilor, sub toate aspectele, inclusiv cel salarial. Se intenționează amenajarea unui cabinet metodic, în care să fie pusă pe primul plan documentarea și urmărirea noutăților în domeniu, cu metode moderne. Benefică va fi și o vizită a șefului Academiei la un club mare din străinătate, cum ar fi Ajax Amsterdam, pentru a observa organizarea sistemului juvenil. De asemenea, clubul caută un preparator fizic pentru grupele Academiei. „Trebuie să ridicăm valoarea fiecărei grupe. Având în vedere că am rămas cu puțini copii în Centru, vom demara o selecție de amploare în toate școlile din municipiu, dar încercăm și în județ. Selecția va fi permanentă. Vrem să retrezim interesul copiilor pentru brandul Farul”, ne-a mai spus Cristi Cămui.